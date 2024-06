São João: Rede Compaz promove São João gratuito a partir desta terça (11)

A- A+

A Rede Compaz promove São João gratuito a partir das 16h desta terça (11), no Compaz Dom Hélder, em Joana Bezerra, Centro do Recife. Até o dia 19, outras quatro unidades do centro também recebem a festa junina.

Os arraiais contarão com quadrilhas, apresentações musicais e de dança e a participação dos usuários nas feirinhas e barraquinhas. A novidade este ano é uma competição de forró inclusivo no Compaz Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro.

Para participar do São João promovido pelo Compaz não precisa se inscrever, bastando apenas chegar ao local do evento.

Confira as datas, horários e a programação das festas da Rede Compaz:

Compaz Dom Hélder: 11/06 - 16h

Caminhada do forró, aulão de forró, quadrilha junina, trio pé de serra, apresentação do projeto Musicou, comidas típicas e brincadeiras.

Compaz Miguel Arraes: 13/06 - 13h

Quadrilha, barraquinhas e brincadeiras.

Compaz Eduardo Campos: 14/06 - 14h

Quadrilha do Grupo Força de Viver, projetos Musicou e Som do Alto, apresentações de balé e feirinha junina dos empreendedores.

Compaz Ariano Suassuna: 14/06 - 13h

Competição de forró inclusivo: Reciforró promoverá uma competição de forró para pessoas idosas e PCD com apresentação de Nina Sousa Dança Cia Cadeirantes.

Trios de forró, quadrilha estilizada, barraca de comidas típicas e brincadeiras juninas. Apresentações do grupo de idosas e do grupo de dança Compaz Ariano.

Compaz Paulo Freire: 19/06 - 16h

Trio pé de serra, quadrilha e brincadeiras.

SERVIÇO:

Compaz Ariano Suassuna: Av. Gen. San Martin, 1208 - Cordeiro, Recife

Compaz Dom Hélder Câmara: Rua Lourenço de Sá, 140 - Ilha Joana Bezerra, Recife

Compaz Paulo Freire: Ladeira da Cohab, 10 - UR-1 - Ibura, Recife

Compaz Eduardo Campos: Av. Aníbal Benévolo, S/N - Alto Santa Terezinha, Recife

Compaz Miguel Arraes: Av. Caxangá, 653 - Madalena, Recife

