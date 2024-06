A- A+

Recife Dois homens são presos por extorquir e ameaçar idoso para pagamento de dívida de agiota Agiotas cobravam uma dívida do filho da vítima, que foi extorquida em mais de R$ 500 mil

Dois homens foram presos no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife, suspeitos de extorquir e ameaçar de morte um idoso de 81 anos.

Os agiotas cobravam uma dívida do filho da vítima, que transferiu, somente este ano, mais de R$ 500 mil para os criminosos, segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

Os suspeitos, de 29 e 50 anos, foram presos em um estabelecimento comercial no bairro do Pina.

Na ocasião, eles estavam com mais uma quantia paga pela vítima.

A polícia foi acionada para o caso após familiares do idoso verificarem que ele "vinha dilapidando todo o seu patrimônio por ceder as ameaças".

O caso, cujos detalhes serão apresentados durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (11), está sendo investigado pela Delegacia de Água Fria.

