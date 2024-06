A- A+

EDUCAÇÃO Prefeitura do Recife realiza reunião de pré-embarque do Programa do Recife no Mundo nesta terça (11) Estudantes e professores contemplados nesta primeira edição viajam para o Canadá, Inglaterra e Estados Unidos

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação, realiza a reunião de pré-embarque do Programa Recife no Mundo, nesta terça-feira (11), com os 100 estudantes e 15 professores contemplados com o intercâmbio acontece no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, a partir das 9h da manhã.

A reunião de pré-embarque do Recife no Mundo é uma das etapas previstas no cronograma do programa e tem como eixo central aprofundar e reforçar as orientações aos intercambistas, bem como tirar dúvidas com relação à experiência de intercâmbio e adaptação ao país de destino.

Os países destino dos estudantes desta primeira edição do Recife no Mundo são Canadá, Inglaterra e Estados Unidos. Este último, destino também dos professores selecionados que, além do aperfeiçoamento da língua, participarão também de formações com foco em metodologias para aplicação do inglês em sala de aula.

Pais ou responsáveis pelos estudantes também participam do evento. Estarão presentes ainda convidados parceiros e representantes dos três Consulados dos países que integram o Programa. A viagem, com duração de um mês, ocorrerá em julho.

Na programação da reunião estão previstas palestras ministradas pelas instituições parceiras e equipe de coordenação do programa, abordando temas como: embarque; documentação; bagagem; e dicas de intercâmbio. Além de ser o momento de entrega dos uniformes.

“Hoje é um dia bastante especial, estamos realizando a primeira reunião de pré-embarque do Recife no Mundo. É importante ressaltar que esses estudantes e professores formam a primeira turma contemplada pelo programa. Eles são os pioneiros no intercâmbio oferecido pelo Recife no Mundo. Sem dúvidas, uma experiência de aprendizagem da língua inglesa e cultural, que vai ficar na memória de todos para sempre”, diz o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio.

O Programa Recife no Mundo, lançado em 2023, oferta curso de língua inglesa articulado com intercâmbio para estudantes e professores da Rede Municipal de Ensino. A capital pernambucana é pioneira a nível nacional em oferecer intercâmbio no formato summer camp - que utiliza as férias para aprimorar a língua inglesa e ter a experiência da cultura de outros países, para o ensino fundamental.

A iniciativa tem como foco também a concretização da necessidade de proporcionar o aperfeiçoamento e habilidade comunicativa dos participantes no idioma estrangeiro, promovendo a inserção em outras culturas e abrindo novas possibilidades através da comunicação.

Incentivar a aprendizagem de uma língua estrangeira e contribuir para o desenvolvimento acadêmico, cultural e social dos estudantes e professores da Rede Municipal do Recife também é outro importante eixo do programa.

“A reunião pré-embarque representa um momento muito especial para os estudantes e professores intercambistas, pois significa que todas as etapas necessárias para embarcar para o intercâmbio foram concluídas com sucesso, ou seja, estamos com tudo pronto para irmos para o aeroporto e seguir com a viagem tão aguardada e sonhada. A próxima etapa é viver essa experiência que vai proporcionar uma nova visão de mundo. Nesse dia do pré-embarque são passadas as últimas orientações, tanto pela equipe do Programa Recife no Mundo quanto pelas agências contratadas”, pontua Renata Serpa, coordenadora do programa.

A reunião do pré-embarque vai oportunizar também a integração entre intercambistas e autoridades de instituições parceiras e representantes dos países que irão recebê-los.

É importante ressaltar que todos os intercambistas serão acolhidos e acomodados em residências estudantis e supervisionadas pela equipe do Campus, e com alimentação durante toda a estadia, todos os dias da semana.

