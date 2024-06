A- A+

MOBILIDADE Ramal Camaragibe do Metrô do Recife volta a funcionar nesta terça-feira (11) Veículos do Ramal Camaragibe circulam com intervalo entre 20 a 30 minutos

O Ramal Camaragibe do Metrô do Recife voltou a funcionar às 5h20 desta terça-feira (11) após passar 24 horas sem operar.



A informação foi confirmada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que aponta maior intervalo entre um veículo e outro nesta manhã.



Geralmente, o metrô circula com intervalo entre 18 a 20 minutos. Nesta terça, passou para 20 a 30 minutos.



A expectativa é o que o serviço seja normalizado ao longo do dia, se acordo com a CBTU.



No início da segunda-feira (10), toda a Linha Centro, que atende 19 estações, foi interrompida por um problema elétrico entre Coqueiral e Werneck.

A parada causou transtornos para os usuários, que precisaram realizar seus trajetos de ônibus ou outros tipos de transporte.

Somente às 14h20 da segunda (10), o Ramal Jaboatão voltou a funcionar após atuação da equipe de manutenção.



O Ramal Camaragibe permaneceu parado, voltando a circular apenas nesta manhã.

