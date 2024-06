A- A+

Metrô Metrô Recife: CBTU confirma paralisação do Ramal Camaragibe até o final da manhã desta terça (11) O Ramal, que compreende as estações Alto do Céu, Curado, Rodoviária, Cosme e Damião e Camaragibe, está sem funcionar desde o início desta segunda-feira (10)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) confirmou que o Ramal Camaragibe, que compreende as estações Alto do Céu, Curado, Rodoviária, Cosme e Damião e Camaragibe do Metrô do Recife, deve seguir paralisado até o final da manhã desta terça-feira (11).

"A equipe técnica segue trabalhando intensivamente para resolver os problemas que interromperam a circulação de trens do ramal", informou a CBTU por meio de nota oficial.

Ramal Jaboatão liberado

Toda a operação da Linha Centro do Metrô do Recife ficou paralisada no início desta segunda-feira (10).

O serviço de transporte foi interrompido devido a um problema elétrico entre as estações Werneck e Coqueiral. Segundo a CBTU, a pane impossibilitou a energização da via.

O Ramal Jaboatão voltou a funcionar às 14h20 ainda desta segunda (10), após atuação da equipe de manutenção.



A Linha Sul não foi afetada em nenhum momento do dia.

Reforço Grande Recife

Com o retorno do Ramal Jaboatão e a inoperância do Ramal Camaragibe, o Grande Recife divulgou que vai manter a linha emergencial 2481 - TI Camaragibe / TI TIP.

O Consórcio também reforçou a operação das linhas 2450 TI Camaragibe (Centro) e 2043 TI CDU / TI Joana Bezerra.

