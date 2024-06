A- A+

MOBILIDADE Paralisação do metrô: passageiros relatam transtornos por problemas na linha Centro Cidades como Camaragibe e Jaboatão estão desassistidas, em virtude da paralisação do metrô

A paralisação da linha Centro do Metrô do Recife gerou transtornos aos passageiros que precisam utilizar o modal para irem aos municípios de Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes, ambos na Região Metropolitana do Recife.

O fato se deu por volta das 5h20, desta segunda-feira (10), quando o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) foi informado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) sobre um problema elétrico no ramal, o que impossibilitou o início da operação.

A linha Sul, que atende ao bairro de Cajueiro Seco, está funcionando normalmente. Segundo a CBTU, a paralisação da linha Centro do metrô aconteceu entre as estações Coqueiral e Werneck.

A manutenção já está sendo realizada, mas quem precisa se deslocar para algum ponto da RMR, como a técnica de enfermagem Isabel Cristina, de 50 anos. Ela vai precisar demorar um pouco mais para chegar ao destino.

Isabel trabalha no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), nos Coelhos, centro do Recife, e mora em Camaragibe. Ele se frustrou ao chegar na Estação Central do Recife, centro da capital, e ver o aviso sobre a paralisação.

A técnica de enfermagem Isabel Cristina, de 50 anos | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

“Eu não entendi muito bem o que aconteceu. Sempre faço esse trajeto. É um transtorno péssimo. Imagine a gente ter que largar cansado, depois de ter trabalhado 12 horas, chegar aqui e não ter metrô. Agora, vou fazer um trajeto enorme para pegar um BRT e ir para casa”, explicou.

Também na ECR, já atrasado, o técnico em equipamentos hospitalares Flávio Rios, de 55 anos, esperava o modal para se dirigir ao bairro da Estância, Zona Oeste do Recife. Revoltado, ele fala das experiências diárias com o metrô.

O técnico em equipamentos hospitalares Flávio Rios, de 55 anos | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

“Agora, vou ter que ir para a Avenida Dantas Barreto para pegar um ônibus e ir trabalhar. Estou tirando uma foto [do aviso] para mostrar à chefia. Isso já vem acontecendo já vários meses e ninguém toma providências. Sem falar na sujeira. Cada dia mais, está piorando. Como fica a situação da gente?”, questiona ele.

Márcia Nery, de 66 anos, é técnica de enfermagem | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

“É falta de manutenção. É um descaso com os trabalhadores. Eu trabalho à noite e agora que estou largando, vou ter que me deslocar para outro lugar para reverter isso aqui”, alegou a técnica de enfermagem do Imip, Márcia Nery, de 66 anos, que usa metrô diariamente para chegar aonde mora, em Camaragibe.

Linhas emergenciais

O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) ativou três linhas emergenciais para atender à demanda e reduzir os impactos pela paralisação da linha Sul do Metrô do Recife. São elas:

- 2481 TI Camaragibe/ TI TIP

- 238 TI Jaboatão/ TI Barro

- 858 TI Joana/ TI Afogados/ TI Barro.

Paralisação dos rodoviários

Em paralelo à paralisação da linha Centro do Metrô do Recife, o Sindicato dos Rodoviários finalizava um bloqueio nas Garagens das Empresas Caxangá e Metropolitana, sendo desbloqueadas por volta de 5h30.

Devido a isso, houve atraso nas linhas que operam no TI Barro, Jaboatão, Tancredo Neves, Joana Bezerra, Recife, Aeroporto, Afogados, Santa Luzia, Getúlio Vargas, Macaxeira, Cavaleiro, Caxangá, Terminais do SEI, além de linhas do Sistema Complementar.

"As garagens foram liberadas às 5h. Foi por conta de uma assembleia que estamos fazendo nas garagens. Estamos apontando os planos de pauta e reivindicações da categoria para alinhar com todos os profissionais. Já fizemos em grande parte das garagens e, nos próximos dias, vamos para as outras", explicou o secretário geral do Sindicato dos Rodoviários, Josival Costa.

