Região Metropolitana do Recife Pai mata filho de 22 anos a tiros em Igarassu, na RMR, e é preso em flagrante Segundo a PM, o pai matou o filho em uma residência no bairro Nova Cruz

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante suspeito de matar o próprio filho, de 22, a tiros, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O crime aconteceu na noite do sábado (8), em uma residência no bairro Nova Cruz. Agentes do 26º BPM foram acionados para o local e constataram o ocorrido.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, que não teve o nome divulgado, chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruz de Rebouças, mas não resistiu e morreu.

O homem foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, onde foi autuado por homicídio.

