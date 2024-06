Homem preso por estuprar própria filha em Jaboatão é suspeito de abusar de mais duas jovens

A- A+

O homem que foi preso sob suspeita de estuprar a própria filha, uma adolescente de 12 anos, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, é, também, suspeito de abusar de mais duas garotas. Elas têm 16 e quatro anos, respectivamente.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), uma das jovens é irmã mais velha da filha do suspeito. Nesse caso, não há informações de crime de estupro, mas existe a denúncia de importunação sexual, que teria acontecido no ano passado.

A segunda vítima seria uma garota, de quatro anos, em uma cidade do Agreste de Pernambuco. Nesse caso, o homem é suspeito de ter estuprado a criança, mas polícia ainda não sabe quando o crime aconteceu. A corporação acredita, inclusive, que ele teria fugido da cidade para o Grande Recife justamente por conta desse crime.

"A gente tem indícios fortes de que o suspeito teria estuprado a irmã da filha dele, além dessa outra vítima, no interior. Com a irmã da garota, sabemos que aconteceram casos de importunação sexual, com toques libidinosos por parte do suspeito. Ela, inclusive, chegou a se mudar para morar com outra pessoa, mas a irmã, de 12 anos, ficou na residência", explicou a delegada do DPCCAI de Jaboatão dos Guararapes, Cláudia Gonzaga.

"Sobre a outra vítima, o caso dela chegou às nossas mãos há pouco tempo, então ainda temos que apurar bem. Ainda assim, o que sabemos é que se trata de uma criança, e que ele teria cometido o crime de estupro. O que sabemos é que ele saiu de lá fugido para vir para Jaboatão", completou a delegada.

A polícia afirmou ainda que os abusos contra a filha começaram de janeiro deste ano para cá. Ao todo, o ato criminoso aconteceu quatro vezes, sendo o mais recente estupro consumado no dia 5 de junho deste ano.

A menina já passou por exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML), no qual foi comprovado o abuso.

O suspeito, de 46 anos, que não teve o nome divulgado, foi autuado em flagrante no bairro de Santo Aleixo, pela equipe da 2ª Delegacia de Polícia de Crimes Contra a Criança e Adolescentes e Atos Infracionais (DPCCAI), da cidade.

A denúncia veio justamente após esse último abuso, quando a vítima contou à mãe, que procurou a delegacia para registrar a ocorrência.

"A mãe não sabia detalhes, mas sabia que o abuso tinha acontecido. Contou também sobre como havia sido a ação e também como o suspeito se comportou, sobre as ameaças que ele fazia. Ele dizia que iria matar a jovem, a mãe e a irmã dela", relatou a delegada.

Segundo a polícia, o homem não morava mais na mesma casa que a vítima. O crime acontecia de maneira planejada, após o suspeito buscar a jovem na escola. "Ele passou na escola da garota, sem consentimento da mãe, e a levou para a casa dele, que ninguém sabia onde era, para realizar o estupro. Após os abusos, ele a deixava de volta perto da casa dela", disse Cláudia Gonzaga.

A corporação também não descarta a possibilidade do suspeito ter abusado de amigas da filha. "A gente nunca pode descartar isso. Temos alguns relatos sobre o comportamento dele, então temos essa suspeita. Seguimos investigando", completou a delegada.

O homem foi autuado por estupro de vulnerável, enquadrado no Art. 217-A do Código Penal Brasileiro, que aponta para conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos. Caso julgado e condenado, o suspeito poderá cumpri pena de 8 a 15 anos de reclusão. O suspeito nega todas as acusações.

