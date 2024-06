A- A+

Região Metropolitana do Recife Homem é preso por estuprar a filha de 12 anos em Jaboatão dos Guararapes Suspeito de estupro, de 46 anos, foi autuado em flagrante e é investigado por outros dois abusos

Um homem foi preso suspeito de estuprar a própria filha, uma adolescente de 12 anos, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O suspeito, de 46 anos, que não teve o nome divulgado, foi autuado em flagrante no bairro de Santo Aleixo, pela equipe da 2ª Delegacia de Polícia de Crimes Contra a Criança e Adolescentes e Atos Infracionais (DPCCAI), da cidade.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o ato criminoso aconteceu quatro vezes, sendo o mais recente estupro consumado no dia 5 de junho deste ano.

Após o último abuso, a vítima contou os fatos à mãe, que procurou a delegacia de plantão de Jaboatão, onde a ocorrência foi registrada.

"A equipe de plantão e a equipe da DPCCAI de Jaboatão empreendeu esforços incessantes a fim de localizar o autor dos fatos, que já responde por dois abusos contra duas outras pessoas", afirmou a PCPE.

O homem foi autuado por estupro de vulnerável, enquadrado no Art. 217-A do Código Penal Brasileiro, que aponta para conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos. Caso julgado e condenado, o suspeito poderá cumpri pena de 8 a 15 anos de reclusão.

Outros detalhes sobre o caso serão apresentados pela PCPE durante coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (10).

