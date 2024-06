Bairros de Jaboatão e Cabo de Santo Agostinho ficam sem água a partir desta quarta-feira (12)

A- A+

Bairros de Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, ficarão sem água a partir das 8h desta quarta-feira (12).

Na data, haverá, por parte da Neoenergia, a suspensão temporária do fornecimento de energia elétrica para o serviço de poda de árvores em locais de rede de alta tensão.



Sem o abastecimento elétrico, o Sistema Gurjaú, que fornece água para as áreas, "não terá condições operacionais de funcionamento", segundo informou a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).



A previsão é que o trabalho de poda de árvores termine às 8h da quinta-feira (13).



No período, os técnicos da Compesa aproveitarão para realizar serviços de manutenção preventiva no sistema.

Em Jaboatão dos Guararapes, as áreas afetadas serão: Curcurana, Barra de Jangada, Candeias, Piedade, Massangana, Vila Sotave, Lagoa Olho D'Água, Tieta, Cajueiro Seco e Guararapes (Jardim Guararapes).

Já no Cabo de Santo Agostinho, as localidades que terão o abastecimento suspenso são: Ponte dos Carvalhos, Vila João de Deus (Pontezinha) e as praias do Paiva e Itapuama.

A Compesa lembra que as localidades atendidas pelo Sistema Pirapama não serão afetadas.

Após a conclusão dos serviços de manutenção da Neoenergia, será retomada a distribuição de água para as localidades, seguindo o calendário nas áreas onde há rodízio.

