A- A+

negociação TJPE promove ação para negociar dívidas no Recife, a partir desta quinta (13) Evento disponibiliza também planejamentos de educação financeira para a população

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) promove, entre esta quinta (13) e sexta-feira (14), uma ação social voltada para a negociação de dívidas e educação financeira, no Recife.

O evento, coordenada pela Gerência de Tratamento dos Consumidores Superendividados, acontece no hall monumental do Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na lha de Joana Bezerra, Centro do Recife, sempre a partir das 8h.

Ação especial de São João

A ação acontece poucos dias antes do São João, e, por conta disso, é chamada de "Pulando a fogueira das dívidas".

No evento, será possível fazer a consulta e negociação de dívidas dos participantes diretamente com seus credores. Além disso, profissionais do órgão farão a orientação financeira e jurídica, assim como para a realização de oficinas de empreendedorismo.

Como participar

Para participar da ação social, basta comparecer ao fórum nos dias e horários de realização.

No caso de extrapolar o número de fichas diárias, a equipe do Setor dos Superendividados do TJPE garantirá o atendimento. No local, deverá ser designada uma nova data para uma audiência.

Para mais informações, os cidadãos e cidadãs podem entrar em contato com a Gerência de Tratamento dos Consumidores Superendividados através do telefone (81) 3192-0887/88/89 e do e-mail [email protected].

Dentre outras ações, evento promove a emissão de documentos. - Foto: Divulgação

O evento ocorre em parceria com o Programa de Orientação e Proteção do Consumidor (Procon).

Também participam do evento, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Pernambuco (Sebrae/PE), o Serasa, a Companhia Energética de Pernambuco (Celpe), a Companhia Pernambucana de Saneamento Básico (Compesa), a Faculdade Universo, a Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife (FICR), além de instituições financeiras, como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, e os Bancos do Brasil, Bradesco e Itaú.

Além disso, a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) estará com uma equipe do curso de Ciência do Consumo. Na ocasião, o grupo vai atuar oferecendo planejamentos financeiros e orientações sobre educação financeira ao público

No local, também estarão equipes da Delegacia do Consumidor, para tirar dúvidas com relação às possíveis fraudes nas relações de consumo, e o Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB), para emissão de documentação básica dos participantes.

Veja também

Agreste Duas jiboias são resgatadas na BR-104, em Caruaru, momentos antes de atravessar rodovia