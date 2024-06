A- A+

Mobilidade Metrô: motivo de paralisação da Linha Centro do Recife ainda será investigado A linha parou por problemas elétricos no início desta segunda-feira (10)

Os motivos que levaram ao problema elétrico que paralisou toda a Linha Centro do Metrô do Recife em boa parte desta segunda-feira (10) não foram esclarecidos.

No primeiro momento, os técnicos da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) ainda tentam solucionar a situação do Ramal Camaragibe, que só deve retornar no final da manhã desta terça-feira (11).

A operação da Linha Centro do Metrô do Recife ficou paralisada desde o início desta segunda-feira (10).

Mais de 120 mil pessoas utilizam esse trecho diariamente, sendo 70 mil no Ramal Jaboatão e 50 mil no Ramal Camaragibe.

O Ramal Jaboatão voltou a funcionar normalmente a partir das 14h20 ainda desta segunda (10).



Apenas o Ramal Camaragibe seguiu paralisado.



A Linha Sul não foi afetada em nenhum momento pelo problema elétrico.

Gerente de Comunicação da CBTU, Salvino Gomes afirmou que ainda não é possível confirmar o que ocasionou a pane elétrica na Linha Centro.

"Os técnicos, nesse primeiro momento, tratam de resolver o problema para depois ver qual foi a causa. Pode ser uma fadiga do equipamento ou um ato de vandalismo. A gente precisa ver porque houve vários problemas na alimentação dos 3 mil volts. O restante estava tudo funcionando, mas, infelizmente, não conseguiu energizar a via", explicou.

Salvino Gomes, gerente de comunicação da CBTU. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Salvino também ressaltou o trabalho que segue sendo feito para retornar a operação do Ramal Camaragibe. "As equipes vão continuar trabalhando durante toda a madrugada para que, no final da manhã [da terça, dia 11], a gente tenha de volta o Ramal Camaragibe. Estamos dando a pior previsão, mas quem sabe a gente consiga entregar antes".

Reforço do Grande Recife

Com o retorno do Ramal Jaboatão e a inoperância do Ramal Camaragibe, o Grande Recife divulgou que vai manter a linha emergencial 2481 - TI Camaragibe / TI TIP. O Consórcio também reforçou a operação das linhas 2450 TI Camaragibe (Centro) e 2043 TI CDU / TI Joana Bezerra.

Segundo o Grande Recife, esse aumento na frota de ônibus e as linhas emergenciais vão funcionar até o momento em que for necessário.



Veja também

Rio Grande do Sul União pede ao STF que rejeite ação para extinguir dívida do Rio Grande do Sul