São João São João do Recife: concursos de quadrilhas juninas começam nesta terça (11), no Sítio Trindade O valor em premiações, segundo a Prefeitura do Recife, corresponde a R$ 137 mil para as equipes e profissionais de destaque nas competições

O São João do Recife começa nesta terça-feira (11), e, com ele, o tradicional Concurso de Quadrilhas Juninas. Nesse primeiro momento, as apresentações, que seguem até o dia 23 de junho, acontecem sempre a partir das 20h, no Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte da capital pernambucana.

No total, o 38º Concurso de Quadrilhas Adultas e o 20º Concurso de Quadrilhas Infantojuvenis reunirão 54 equipes. O valor em premiações, segundo a Prefeitura do Recife, corresponde a R$ 137 mil para as equipes e profissionais de destaque nas competições.

38º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

Com 42 equipes inscritas, o 38º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas terá 35 equipes. Nesta terça, sete se apresentam. São elas: Rabeca Encantada, Explosão Coroense, Traquejo, Portal do Agreste, Raízes do Pinho, Junina Rojão e Sulanca.

As apresentações acontecem todos os dias até o domingo (16), para que o público acompanhe a evolução das equipes.

Ao final desse período, serão anunciadas as 12 finalistas classificadas, que receberão um valor de R$ 4,2 mil cada e passam a disputar a premiação nos 18 e 19.



No ano passado, a quadrilha Lumiar sagrou-se como a grande vencedora do concurso. Com sete títulos no currículo e um belo histórico de participações, é esperado que o grupo seja um dos favoritos para este ano.

Concurso de quadrilhas juninas do Recife, no Sítio Trindade. - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

20º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis

Como já é tradição, também foi dado o pontapé nos preparativos para o 20º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis.

Com um total de 12 equipes inscritas, as apresentações acontecem nos dias 22 e 23, no Sítio Trindade, sempre a partir das 16h.

Cada equipe terá cerca de 30 minutos para apresentação e o resultado será anunciado ao final das evoluções do dia 23 de junho.



No ano passado, a Quadrilha Junina Fusão foi eleita como a grande vencedora do concurso. O grupo, fundado em 2003, no Morro da Conceição, recebeu o prêmio de R$ 7 mil. Para este ano, também é esperado que o grupo seja um dos favoritos.

Quadrilha Junina Brincant's Show, que participará do concurso - Foto: Edson Holanda/Arquivo PCR

Premiação

No 38º Concurso de Quadrilhas Adultas, a premiação será dividida da seguinte maneira: R$ 19,5 mil para a campeã, R$ 13,5 mil para a vice, e R$ 10,5 mil para a terceira colocada.

Além das premiações coletivas, profissionais que se destacarem na disputa receberão uma quantia de R$ 750 cada nas categorias Casamento (Melhor Encenador), Marcador (Melhor Marcador), Desenvolvimento do Tema (Melhor Projetista), Coreografia (Melhor Coreografo), Figurino (Melhor Estilista/Figurinista) e Trilha Sonora (Melhor Direção Musical).

Já no 20º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, o primeiro, segundo e terceiro colocados receberão prêmios de R$ 7,5 mil, R$ 6 mil e R$ 4,5 mil, respectivamente.

Também serão concedidos R$ 750 para os profissionais de destaque nos seguintes quesitos de avaliação das quadrilhas: casamento, figurino, trilha sonora, marcador, coreografia e desenvolvimento de tema.

Confira, abaixo, a programação completa dos concursos.

38º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

De 11 a 19 de junho

No Sítio Trindade

Dia 11 (terça-feira)

20h10 - Rabeca Encantada

20h45 - Explosão Coroense

21h20 - Traquejo

21h55 - Portal do Agreste

22h30 - Raízes do Pinho

23h05 - Junina Rojão do Cabo de Santo Agostinho

23h40 - Sulanca

Dia 12 (quarta-feira)

20h10 - Sapeca

20h45 - Arrasta pé

21h20 - Gira Sol

21h55 - União Junina

22h30 - Raízes do Nordeste

23h05 - Rojão de Jaboatão

23h40 - Dona Matuta

Dia 13 (quinta-feira)

20h10 - Junina Devoção

20h45 - Chá de Zabumba

21h20 - Serrana Matuta

21h55 - Raio de Sol

22h30 - Balancê

23h05 - Zabumba

23h40 - Flor da Vertente

Dia 14 (sexta-feira)

20h10 - Cangaço

20h45 - Xodó Junino

21h20 - Carcará

21h55 - Lumiar

22h30 - Dona Sinhá

23h05 - Portal do Sertão

23h40 - Unidos da Roça

Dia 15 (sábado)

20h10 - Festejar

20h45 - Origem Nordestina

21h20 - Tradição

21h55 - Matutada

22h30 - Zé Matuto

23h05 - Amigos do Furacão

23h40 - Traque

Dia 16 (domingo)

18h10 - Mestre Zé

18h45 - Arrocha o Nó

19h20 - Flor do Caruá

19h55 - Bacamarte

20h30 - Sem Limite

21h05 - Anarriê

21h40 - Fagulhas do Agreste

20º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis

De 22 a 23 de junho

No Sítio Trindade

Dia 22 (sábado)

16h10 - Mirim Trapiá

16h45 - Raízes do Rosário

17h20 - Balancê Mirim

17h55 - Mirim Matutinho Dançante

18h30 - Mirim Junina Explosão

19h05 - Mirim Coração

Dia 23 (domingo)

16h10 - Mirim Couro Quente

16h45 - Brincant’s Show

17h20 - Os Matutos do Sertão

17h55 - Mirim Fusão

18h30 - Mirim Evolução

19h05 - Mirim Maracabarro

