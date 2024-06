A- A+

Culinária Sítio Trindade recebe 16ª Exposição Culinária Afro-brasileira no Ciclo Junino nesta terça (18) O evento gratuito contará com mais de 6.000 itens para degustação

O Sítio Trindade recebe, na noite desta terça (18), das 18h às 23h, a 16ª Exposição Culinária Afro-brasileira no Ciclo Junino.

Além de 6.000 itens para degustação nesta edição, as pessoas que estiverem no local poderão apreciar, de graça, apresentações culturais, cânticos, danças e muita comida afro-brasileira.

Sítio Trindade recebe 16ª Exposição Culinária Afro-brasileira no Ciclo Junino nesta terça (18). Foto: Marcos Pastich/PCR.

A proposta é levar a comida de terreiro para o conhecimento de todos, pois a mostra mobiliza expositores da Região Metropolitana do Recife e mestras e mestres da culinária tradicional de terreiro e do ciclo junino.

A 16ª Exposição Culinária Afro-brasileira no Ciclo Junino também tem o objetivo de contar um pouco da história de Xangô.

“Xangô é o senhor da justiça, dos trovões e das pedreiras, seu elemento é o fogo e as cores da indumentária são vermelho, branco e marrom. A comida de santo é um alimento produzido de forma ritualística nos terreiros das religiões de matriz afro-brasileira. Quem cozinha é a Yabasse e são conhecidas como comidas de Axé”, explicou a pesquisadora Carmem Lélis, da Prefeitura do Recife.

Exposição acontece das 18h às 23h. Foto: Marcos Pastich/PCR.

Com apoio da Prefeitura do Recife, a 16ª Exposição Culinária Afro-brasileira no Ciclo Junino é coordenada pela sacerdotisa e produtora Cultural Mãe Elza de Yemojá, tendo como responsável litúrgico o terreiro Ilé Àse Egbé Awo. O evento vai contar com 10 expositores e 36 músicos.

São João e Xangô

Os festejos juninos remetem a rituais pagãos da Europa pré-cristã e tinham relação com o fogo e a fertilidade. Mais tarde, o dia 24 de junho passou a ser significativo para os católicos, pois é quando se comemora o nascimento de São João Batista, o santo que batizou Jesus Cristo.

Depois, a data também passou a ser muito importante para as religiões afro-brasileiras, já que é dedicada a Xangô, o orixá da justiça. Tanto São João quanto Xangô são homenageados através de um símbolo tradicional das festas juninas: a fogueira.

Confira a programação:

18h - Celebração aos ancestrais Àdúrà (reza) e início do Sirè-Orin Òrìsà, Vodun, Nkise (cânticos) à Divindade ÈSÚ

19h - Início da degustação - Continuação do Sirè (cânticos) - Grande Roda

20h - Entrega da Comenda “Gente que realiza”

20h30 - Celebração à Divindade SÀNGÓ - Todos dançam e cantam celebrando o Elemento Sagrado do Rei – Fogo

21h - Entrega do Prêmio - ÌYÁBÀSÉ 2024

22h - Término do Sirè

23h - Apresentação Cultural - Encerramento



Serviço:

Evento: 16ª Exposição Culinária Afro-brasileira no Ciclo Junino

Local: Sítio Trindade

Data: Terça-feira (18 de junho)

Horário: 18h às 23h

Entrada Franca

