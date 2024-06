A- A+

SEXTA-FEIRA São João do Recife 2024: público lota Sítio Trindade para competição de quadrilhas; veja imagens No São João do Recife, a noite desta sexta-feira (14) teve mais apresentação de quadrilhas juninas

Mesmo com a chuva, as arquibancadas do Pavilhão da Quadrilha, do polo Sítio Trindade, Zona Norte do Recife, estavam lotadas de fãs torcendo por seus grupos preferidos.

A competição teve início às 20h10 com a apresentação da Quadrilha Cangaço.

Em seguida, se apresentaram Xodó Junino, Carcará, Lumiar, Dona Sinhá, Portal Do Sertão e Unidos Da Roça.

Para a aposentada Sílvia da Silva, apaixonada por quadrilhas, é uma alegria poder acompanhar a tradição todos os anos no polo do Sítio Trindade.

“É mais que quadrilha, é um folclore que a gente fica deslumbrado”, relatou com emoção.

Tradição no enredo

Com roupas coloridas e vibrantes, a quadrilha Xodó Junino, do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, trouxe a tradição de comer tanajuras.

Segundo Geolayo Alves, Rei da quadrilha, o tema desperta as emoções da infância e emociona por ser uma experiência quase universal para os nordestinos.

São João do Recife 2024: disputa das quadrilhas

No total, são 42 grupos no 38º Concurso de Quadrilhas Adultas.



As apresentações seguem até o dia 23 de junho. Inicialmente, elas serão realizadas sempre a partir das 20h no Sítio Trindade e acontecem diariamente até o próximo domingo (16).



Ao final desse período de eliminatórias, serão 12 equipes classificadas para as finais.



A premiação será dividida da seguinte maneira: R$ 19,5 mil para a campeã; R$ 13,5 mil para a vice, e R$ 10,5 mil, para a terceira colocada.



Palcos

No palco principal do Sítio Trindade, a programação de shows começou às 19h com o grupo Ciranda Mimosa e seguiu com, Rogério Rangel e Pecinho Amorim , para a noite ser fechada por Jorge de Altinho.



No palco da Sala de Reboco, as atrações musicais animaram o clima com muito forró, com Forró Sensação, Trio Forró Bombado, Zelyto Madeira, Aleixo dos 8 Baixos e Danilo Veras.





Veja também

América do Norte Ao menos 10 corpos são encontrados em cova clandestina no México