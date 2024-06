Comida junina no Recife: confira roteiro de encomendas de canjica à pamonha

A- A+

Para os nordestinos, sobretudo para os pernambucanos, o mês de junho é sinônimo de tradição.



Tradição essa que inclui forró, quadrilha e comida, muita comida de milho - que é o ingrediente astro da época de São João.



Afinal, é nesse período em que ele vive seus dias de glória por conta da alta da safra.



Pensando em deixar o seu São João mais prático, listamos alguns estabelecimentos que vendem os pratos tradicionais ou versões mais criativas sob encomenda. Depois, é só curtir o arrasta-pé!



Parraxaxá

A rede de restaurantes regionais vende comida de milho durante todo ano, mas nos dias que antecedem o feriado junino oficial a demanda aumenta e muito. A produção para consumo local é reforçada, assim como para dar conta das encomendas.



No iFood, é possível montar kit com produtos típicos. As encomendas podem ser feitas presencialmente ou via WhatsApp (81 - 99251-3421 e 99251-8395). Os restaurantes vão funcionar normalmente de 21 a 26/06, com direito a forró ao vivo. Confira o cadápio junino do estabelecimento: bolos de milho, tipo formigueiro, fubá, chocolate e tapioca. A R$ 52,50.



Ainda vende canjica (R$ 49/kg), pamonha (R$ 9,80/unid.), pamonha de forno (R$ 49/kg), munguzá (R$ 32/kg), Souza Leão (R$ 52/kg), pé de moleque (R$ 52/kg), rabanada (R$ 49/kg), fatia dourada com limão (R$ 49/kg).



Onde: rua Igarassu, 40, Boa Viagem; av. Fernando Simões Barbosa, 1200, Boa Viagem. Instagram: @parraxaxa



Carmen Padaria Gourmet

Uma das mais tradicionais padarias de Pernambuco, a Carmen fornece pães e acepipes tradicionais há nada menos que 50 anos aos recifenses.



No mês junino não poderia ser diferente: o cardápio é variado: arroz-doce (R$ 34,30/kg), cocada (R$ 56/kg), milho cozido (R$ 5/unid.), munguzá (R$ 42/kg), sarapatel (R$ 69,80/kg), gratinado de charque (R$ 70/kg), pamonha de forno (R$ 54,90/kg), Souza Leão (R$ 54,90/kg), tapioca de coco ensopada com leite condensado (R$ 52,90/kg), bolo de cocada (R$54,90/kg), bolo grude (R$ 48/kg), de batata-doce (R$ 48/kg), etc.



Onde: av. Conselheiro Aguiar, 2878, Boa Viagem. Encomendas: (81) 9246-9050. Instagram: @carmenpadariagourmet

Pamonha, canjica, bolo de milho e receitas com coco: comidas juninas tradicionais. Crédito: Divulgação

Parla Deli

A delicatessen, com unidades na Zona Norte e Zona Sul do Recife, prevê um aumento de 20% no aumento de vendas de receitas tradicionais somente nos próximos dias - em relação ao mesmo período de 2023.



Entre os itens que têm reforço na produção estão: canjica (R$ 61,90/kg), bolo de milho com requeijão (R$ 83,40/kg), bolo de milho cremoso (R$ 49,90), queijadinha (R$ 10,90, unid.), pé de moleque (R$ 63 kg), pudim de milho (R$ 54,90), milho cozido (R$ 5,90 unid.), roll de croissant de goiabada com queijo do reino (R$ 10,90, unid.), bolo vulcão de churros (R$ 54,90), bolo cocada (R$ 54,90).

Onde: av. Conselheiro Rosa e Silva, 1305, Aflitos; av. Conselheiro Aguiar, 1365, Boa Viagem; Estrada das Ubaias, 147, Casa Forte. Informações: (81) 3034-0422. Instagram: @parla_deli



Oficina do Sabor

Além de chef de cozinha experiente, César Santos, comandante do Oficina do Sabor, também é conhecido pelas habilidades quituteiras - que acaba de oficializar.



Está recebendo encomendas de bolos juninos durante todo o mês de junho. Da cozinha do restaurante estão saindo bolo Souza Leão (R$ 128), pé de moleque (R$ 112) e bolo de Tapioca (R$ 98), cada um com aproximadamente 1kg.



Outra opção é o Trio Nordestino, formado com os três quitutes, cada um pesando aproximadamente 600g (R$ 142).



Onde: rua do Amparo, 335, Amparo, Olinda. Os pedidos podem ser feitos pelo telefone: (81) 99207-3524. Instagram: @oficinadosaborpe



O Bentô Bolinho

A marca de bolos sob encomenda aceita pedidos para São João até 20/06 - e pede três dias de antecedência.



Além das comidas típicas de milho, como pamonha (R$ 10), canjica, munguzá e queijadinha, a chef Talia Melo também vende bolos de milho cremoso, de macaxeira caramelado, mandioca, pé de moleque, romeu e julieta, cocada e paçoca, nos tamanhos P e M, que servem, respectivamente, oito e 15 pessoas, e custam entre R$ 40 e R$ 80.



Um diferencial da Bentô Bolinho são as opções sem manteiga, sem açúcar e adoçados com mix de adoçantes (eritritol, estévia pura e polidextrose).



A substância polidextrose é uma fibra que ajuda na digestão dos adoçantes polióis, como xilitol e eritritol. Preços sob consulta. Encomendas: (81) 9994-57566. Instagram: @obentobolinho

A tradicional paçoca virou bolo no Café KM. Crédito: Divulgação

Café KM

A chef Karyna Maranhão abasteceu a sua geladeira "To Go" do Café KM RioMar com variedade de bolos nos sabores juninos, com aproximadamente 700g, por R$ 49,90 a unidade.



Entre as opções que disponíveis o bolo de paçoca com brigadeiro de paçoca, o de milho com brigadeiro de milho, de macaxeira com caramelo, de milho com creme de goiabada e especiarias e bolo de abacaxi com caramelo salgado.



Onde: Piso G do RioMar Shopping. Informações: (81) 99465-5531. Instagram: @cafekm

Borsoi Café tem versões criativas de ingredientes juninos. Crédito: Paloma Amorim/Divulgação

Borsoi Café

A rede de cafeterias da fotógrafa Paoloma Amorim está com cardápio junino bastante variado, explorando ingredientes típicos da época em versões criativas.

Opções: bolo de tapioca com brigadeiro de leite de coco e coco queimado (R$ 85 - M/R$ 95 - G); bolo de doce de leite com crocante de amendoim (R$ 85 - M/R$ 95 - G), bolo de milho brûlée (R$ 110, aproximadamente 2,2kg) e bolo de chocolate vegano com cocada de inhame e crocante de coco (R$ 45) são algumas das opções.



A rede ainda vende combos de bolo com pacote de café especial em grãos a R$ 110 e R$ 125. Encomendas: (81) 99448-1908.



Retirada nas lojas físicas ou entrega por R$ 25. Onde: rua artur Muniz, 82, Boa Viagem, e Piso G do RioMar Shopping. Instagram: @borsoicafe

Doces da Ritinha

A confeiteira Ritinha está com menu de encomendas até 20 de junho, que inclui: bolos caseirinhos (de R$ 19 a R$ 33, com média de 300g, 350g e 500g) - macaxeira, chocolate, milho e pé de moleque.

Em tamanhos maiores, bolo de macaxeira com calda (R$ 55/kg), vulcão de chocolate (R$ 75/1,1kg), bolo de milho (R$ 39/700g). Encomendas: (81) 9943-60655. Instagram: @docesdaritinha_

Mais lugares onde encomendar comida junina no Recife e Agreste de Pernambuco:

Pan Jovem Delicatessen

Onde: rua Baltazar Passos, 301, Boa Viagem, Recife. Informações: (81) 3341-5038. Instagram: @panjovem_delicatessen

Carola Porções de Afeto

Informações e encomendas: (81) 98842-3129. Instagram: @carolaafeto

Pamonha da Lu

Onde: rua Tenente Domingos de Brito, 92, Boa VIagem, Recife. Informações: (81) 99697-0518. Instagram: @pamonha_da_lu

Padaria Nova Armada

Onde: rua Conde de Irajá, 393, Torre, Recife. Informações: (81) 3227-1812 e 99489-5919. Instagram: @padaria.nova.armada

Além do Pão

Onde: rua Prof. Augusto Lins e Silva, 211, Boa Viagem, Recife. Informações: (81) 3462-5268. Instagram: @alemdopaodelicatessen

Rei da Pamonha

Onde: rua Dr. Amaury de Medeiros, 130, Gravatá - Agreste de Pernambuco. Informações: (81) 99563-4872. Instagram: @rei_da_pamonha

Norte Bolos

Onde: avenida Maj. Aprígio da Fonsceca, 745, São Pedro, Bezerros - Agreste de Pernambuco

Informações: (81) 3728-3238. Instagram: @nortebolos



