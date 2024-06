A- A+

GASTRONOMIA ''Conheça Caruaru'': festival reúne 35 restaurantes em circuito gastronômico O consumidor que atingir 12 adesivos no cartão fidelidade do ''Conheça Caruaru'' será contemplado com um prêmio exclusivo

''Conheça Caruaru'' é o circuito do Festival Gastronômico, que reúne 35 restaurantes do município e está sendo realizado desde 1° de junho na ''Capital do Forró''.



O evento, que segue até 31 de julho, engloba estabelecimentos tanto da cidade quanto da zona rural do município. Eles receberam mentorias no início do mês de maio e em seguida foram selecionados os pratos para o circuito.

Como funciona

O público que tiver interesse em participar do ''Conheça Caruaru'', deve conferir a lista dos restaurantes cadastrados e solicitar o prato selecionado do festival. Cada estabelecimento oferece um cartão fidelidade para os entusiastas registrarem a visita, além de premiar o consumidor que atingir 12 adesivos com um prêmio exclusivo.

Sobre o ''Conheça Caruaru''

A realização do Festival Gastronômico ''Conheça Caruaru" é da Prefeitura de Caruaru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Economia Criativa (Sedetec), e conta com as parcerias do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Instituto Cesar Santos e Coca-Cola, além do apoio da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

Restaurantes cadastrados:

Barraca da Tia Guida

Restaurante Mãe Beata

Tia Bia

Restaurante do Heleno

São João - Sueli

Empório Raiz

Restô Cozinha de Charme

Varanda

Negro Brownie

Matuto´s Grill Churrasco Grego

Boteco Paulistano

Seu Zé Lounge

Santorini Culinária Mediterrânea

O Barão

Caçarola do Visconde

Via Regional

Crocant´s Pastelaria

HSM Burguer

Chef Adalberto

Terraço Murici

Nourish Bistrô Fit

Smash Burger

Açaideli

Pizzaria Sabor Paulista

Restaurante Charque do Paulista

La Pizza Delivery

Maricai Restaurante

Multifood Caruaru

Nuut Burguer

Chef Patrick Comedoria

Restaurante Lengo Tengo

Cantinho Comedoria

Restaurante Terra de Vitalino São José

Lambretta Café e Bistrô

Restaurante Bar da Perua

Veja também

Sabores Disfrutar: quanto custa comer no melhor restaurante do mundo?