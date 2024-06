A- A+

Teatro Peça homenageando Luiz Gonzaga é atração do Teatro de Santa Isabel neste São João Espetáculo "Saudade, o meu remédio é cantar!", do Grupo Confluir, acontece nos dias 25 e 26 de junho

O Teatro Santa Isabel recebe nos dias 25 e 26 de junho a peça musical “Saudade, o meu remédio é cantar!”, homenageando Luiz Gonzaga.



A apresentação será realizada pelo grupo cênico-musical Confluir, do Conservatório Pernambucano de Música (CPM).

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos antecipadamente no instagram do grupo, pelo valor de R$ 40. Também é possível comprar as entradas na bilheteria do Teatro, com pagamento apenas em dinheiro, nos dias de espetáculo.

Saudade, o meu remédio é cantar!

“Saudade, o meu remédio é cantar!” celebra Luiz Gonzaga, um dos maiores artistas brasileiros que sabia retratar, como ninguém, o cancioneiro do Nordeste, o lamento sertanejo, a beleza e a dor de uma saudade.

O espetáculo mistura músicas e poesias (compostas especialmente para a peça por Milton Júnior), embalado em um repertório de clássicos como “Que nem jiló” e “Baião”, bem como de outros compositores como Sivuca e Dominguinhos.

A peça está dividida em três atos. No primeiro deles, "A Feira", cenas cotidianas da vida de pessoas que saíram do sertão para trabalhar em uma feira são retratadas em uma cidade grande; no segundo, “A Fé”, a religiosidade é retratada por meio do canto e do movimento, deixando claro a esperança desse povo por dias melhores; o terceiro e último ato, “A Festa”, revela o prazer em ser feliz com forró no pé e muita animação.

“A inspiração desse espetáculo foi mostrar esses aspectos tão importantes na vida do nosso povo a partir de sentimentos como a saudade, a tristeza, a fé e a explosão de alegria que a vida invariavelmente nos proporciona através da música, poesia, dança e expressão cênica”, explicou Janete Florencio, diretora-geral da peça.

Grupo Confluir volta ao Teatro de Santa Isabel em peça que homenageia Luiz Gonzaga. Foto: Divulgação.

Estão no elenco: Aline Melo, Thais Neves, Larissa Barros, Manuela Baltar, Hadassa Rodrigues, Jhennyphe Seabra, Letícia Roca, Enddi, Bel Lima, Julia Ellen, Nayara Oliveira, Jéssica Cesário, Melissa Beatriz, Maísa, Gisele Costa, Thyago Gomes, Heverton Carvalho, Henrique Soares, Savicevic Ortega, Klauber Souza, Fausto Sol, Vítor Bárrios, Anderson Motta, Soamir Lustosa, Gabriel Machado, Felipe Trindade, Louis Jay, Tom Dáher, Sandro Sant’na, Williams Soares, Alison Rodrigues, Leandro Henrique, Paulo Pedrosa, Jorge Leal e Miguel Guerra.

Serviço:

Saudade, o meu remédio é cantar!

Onde: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, s/n)

Quando: 25 e 26 de junho, às 19h30

Quanto: R$ 40, no Instagram @grupoconfluir e na bilheteria do Teatro (pagamento somente em dinheiro), nos dias de espetáculo.

