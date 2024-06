A- A+

TEATRO Espetáculo "Capiba, pelas ruas eu vou" começa hoje (13) no Teatro Santa Isabel Musical, do Aria Social, segue até 16 de junho no Recife e segue para São Paulo

De hoje (13) a domingo, 16 de junho, acontece a última temporada do espetáculo “Capiba, pelas ruas eu vou”, no Teatro Santa Isabel, que, dessa vez, homenageará, entre outras personalidades, Almir Rouche e Margarida Cantarelli.



O espetáculo conta a história do compositor pernambucano, bastante conhecido pelos frevos, transitando por linguagens que englobam desde a música ao vivo e a dança até o teatro, cinema e fotografia. Em seguida, o grupo segue para apresentações em São Paulo.



O musical já foi assistido por cerca de 14 mil espectadores, em 30 espetáculos.



Inspiração

“Capiba, pelas ruas eu vou” narra a trajetória do compositor pernambucano Lourenço da Fonseca Barbosa (1904-1997), mais conhecido como Capiba.



Sobem ao palco 45 bailarinos-cantores e 19 músicos que se apresentam em meio às suas composições - desde os frevos, passando pelas valsas, sambas, maracatus, cirandas até ópera.



O encantamento do espetáculo também se deve pelos cruzamento de linguagens promovido para registrar a vida e obra de um dos maiores músicos de Pernambuco.



A história de Capiba é contada por uma orquestra de câmara, projeções de cinema, fotografias e dança.



“Capiba é um artista pernambucano que o Brasil precisa conhecer. Apesar de sua figura tímida e melancólica, ele foi capaz de arrastar multidões nos carnavais de Pernambuco, tornando-se um músico atemporal, cuja obra continua a ressoar através das décadas”, afirma a coreógrafa e diretora artística do espetáculo, Ana Emília Freire.



Equipe

“Capiba, pelas ruas eu vou” tem direção geral de Cecília Brennand, direção musical, regência e arranjos de Rosemary Oliveira, que também atua no espetáculo como maestrina, violonista e pianista.



A concepção, direção artística e coreografia é de Ana Emília Freire, figurino de Beth Gaudêncio, direção audiovisual e videografia de Max Levoy e Ana Emília Freire, design de luz e operação de Cleison Ramos, design de som e operação de Isabel Brito.

São Paulo

São Paulo

Depois de uma breve pausa, o espetáculo artístico desembarca na capital São Paulo, para apresentações no Teatro Santander, nos dias 5 e 6 de agosto, e no Teatro Frei Caneca, em 13 e 14 do mesmo mês pela primeira vez.



“Estamos muito felizes em levar nossa cultura para a capital paulista, pois para nós Capiba não é só uma grande personalidade de Pernambuco, mas um bem patrimonial de todo o Brasil”, diz a bailarina e presidente do projeto, Cecília Brennand.



O espetáculo é uma realização do Aria Espaço de Dança e Arte, criado em 1991 por Cecília Brennand, organização sem fins lucrativos que tem o objetivo de abrigar e integrar todas as artes e contribuir para sua democratização cultural.



SERVIÇO

“Capiba, pelas ruas eu vou”

Quando: de hoje a domingo (16) - 19h30, 19h30, 19h e 17h, respectivamente

Onde: Teatro de Santa Isabel

Ingressos: a partir de 25 no Guicheweb

Instagram: @ariasocial

