CACHÊ Wesley Safadão vai receber R$ 5,5 milhões por shows de São João bancados por prefeituras na Bahia Além do artista cearense, Gusttavo Lima e Victor & Léo lideram lista com os maiores cachês em festas juninas pagas com recursos públicos

Wesley Safadão arrecadará R$ 5,5 milhões, em valor de cachê, pela realização de shows em festas dedicadas à celebração de São João, neste mês de junho, em cidades da Bahia. As apresentações são bancadas pelas prefeituras de seis municípios — Tucano (BA), Cruz das Almas (BA), Santo Antônio de Jesus (BA), Sátiro Dias (BA), Senhor do Bonfim (BA) e Serrinha (BA).



Por meio de contratos com inexigibilidade de licitação, ou seja, sem abertura de concorrência para a definição de valores pelo serviço prestado. Em cada um dos locais, o artista receberá R$ 900 mil, com exceção de Tucano, que pagará R$ 1 milhão para o cearense.

Os dados foram reunidos pelo Ministério Público da Bahia, desenvolvedor do Painel de Transparência dos Festejos Juninos nos Municípios do Estado. Juntamente com o carnaval, as celebrações em exaltação a Santo Antônio, São João e São Pedro são consideradas os eventos festivos mais populares no estado baiano.



Anualmente, as administrações municipais destinam recursos vultosos (e crescentes) para a realização de apresentações e festivais temáticos.

Em 2024, quem receberá o maior cachê por apresentação única é Gusttavo Lima, que embolsará R$ 1,1 milhão pela realização de um show no Arraiá de Luís Eduardo Magalhães (BA), cidade próxima às fronteiras do Tocantis, do Piauí e do Maranhão.

Críticas e reclamações

A população de parte desses municípios vêm questionando o critério de escolha dos artistas para compor a programação das festas. Por meio das redes sociais, moradores consideram que as celebrações juninas sofreram uma descaracterização nos últimos anos, já que se tornaram grandes festivais carnavalescos e/ou sertanejos.



Em Candeias (BA), a dupla Victor & Léo receberá R$ 750 mil para ser atração principal do evento que acontecerá no dia 23 de junho, o que motiva agora uma série de queixas entre parte dos cidadãos.

As reclamações são parecidas com as que fizeram recentemente grande parte dos moradores de Fortaleza (CE). Os sertanejos também estavam escalados para a programação da grande festa de São João deste ano na capital cearense.



No fim de maio, porém, a prefeitura de Fortaleza, responsável pelo evento, anunciou o cancelamento do show da dupla. A decisão foi tomada diante das críticas pela escolha da atração — Victor Chaves já foi condenado por agressão à mulher.

"Tem certeza que isso é São João?", questionou um morador de Candeias, no post de divulgação da festa junina do município realizada pela prefeitura, por meio do Instagram. "Não sei o que foi pior: torcedor do Vitória iludido com 2024 ou a gente se iludindo com atrações do São João", escreveu outra pessoa.

Os demais nomes com os maiores cachês no São João da Bahia são os seguintes artistas: Nattan (R$ 700 mil), Ana Castela (R$ 700 mil), Zé Neto & Cristiano (R$ 670 mil), Maiara & Maraisa (R$ 654 mil), Bruno & Marrone (R$ 650 mil), Leonardo (R$ 650 mil), Simone Mendes (R$ 650 mil) e Xand Avião (R$ 650 mil).

