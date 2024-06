A- A+

São João 2024 São João: Sesc celebra São João com programação cultural em Arcoverde Projeto "Sesc no São João de Arcoverde" inclui atividades culturais e de lazer. Destaque para o Polo Pé de Serra João Silva, no Largo do Cecora, com atrações musicais de 18 a 28 de junho

Com muita música e atividades de lazer, o Sesc anunciou uma programação cultural para celebrar o São João de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

O projeto “Sesc no São João de Arcoverde” começa no dia 18 deste mês e vai até o dia 28.

As celebrações deste ano acontecem na sede da unidade, localizada na rua Capitão Arlindo Pacheco, e no Polo Pé de Serra João Silva, no Largo do Cecora, ambas no centro da cidade.

“Estamos com uma ótima expectativa de que o público irá se divertir muito com a nossa programação, que tem o objetivo de enaltecer a cultura nordestina e valorizar os artistas da região”, afirmou Águida Cardeal, gerente do Sesc Arcoverde.

Exposição

Na terça (18), primeiro dia da celebração, será aberta a exposição “O Forró que nos Une”, do artista visual Sebastião Rodrigues.

As obras retratam paisagens e personagens da cultura nordestina, algumas em estilo xilogravura.

A mostra será montada no Salão de Festas do Sesc, com entrada gratuita. A visitação será de segunda a sexta, das 9h às 19h. No sábado (22), será das 11h às 15h.



Também na terça (18), tem início a programação do Polo Pé de Serra João Silva, que o Sesc monta no Largo do Cecora, com acesso gratuito.

No local, vai funcionar a Bodega do Seu Noé, com a venda de bebidas e petiscos. A partir das 21h, terá apresentação de quadrilha junina e shows com Cícero do Acordeom e Paulinho do Forró.

Confira abaixo todas as atrações “Sesc no São João de Arcoverde”:



Sesc Arcoverde

Terça (18)

Abertura da Exposição “O Forró que nos Une”, do artista visual Sebastião Rodrigues

Local: Salão de Festas (Sesc)

Visitação: segunda a sexta, das 9h às 19h; sábado (22), das 11h às 15h

Entrada Gratuita



Dias 21, 22, 27 e 28

Forró Pé de Sesc

Local: Restaurante Seu Noé (Sesc)

Horário de funcionamento: das 11h às 15h



Polo Pé de Serra João Silva

Terça (18)

21h | Apresentação de quadrilha junina

21h30 | Cícero do Acordeom

23h | Paulinho do Forró

Entrada gratuita



Quarta (19)

21h | Sérgio Coringa

23h | Zé do Peba com o Trio Caatingueira

Entrada gratuita



Quinta (20)

21h | Banda Impacto do Forró

23h | Grupo Chamego Quente

Entrada gratuita



Sexta (21)

Tião Gavião

Fernando Mamede

Banda Cintura de Pilão

Zé do Peba com o Trio Caatingueira

Entrada gratuita



Sábado (22)

12h | Zé do Coco e Forró Água de Coco

15h | Quadrilha Rainha Sertaneja

21h | Zezito e Alegria do Forró, Dacilene Pires

Entrada gratuita



Domingo (23) | 18h30

18h30 | Marquinhos Pernambuco

21h | Ciro Santos

23h | Luiz Wilson

Entrada gratuita



Terça (25)

21h | Dneide e Thiago Araújo

23h | Banda Tempero Nordestino

Entrada gratuita



Quarta (26)

21h| Zezinho Sanfoneiro

23h | Giovane do Acordeom

Entrada gratuita



Quinta (27)

12h | Dacilene Pires

21h | Cabeça de Alho, Zé do Coco com o Forró Água de Coco

Entrada gratuita



Sexta (28) | 12h

12h | Gilene Alves

18h30 |Forró do Coreia

21h | Art Nordestina

23h | Lourenção

Entrada gratuita

Informações: (87) 3821-0864.

