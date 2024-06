A- A+

AGENDA CULTURAL Roteiro de shows em Pernambuco: de forró a festas dos namorados, o 'findi' promete; confira Terezinha do Acordeon, Xand Avião e Tiago Iorc agitam o roteiro de shows no estado nesse final de semana

O Roteiro de shows em Pernambuco está para lá de agitado neste final de semana. Aos que não dispensam um balancê junino, tem evento à vontade para o fole roncar. Do forró raiz da veterana Terezinha do Acordeon, sábado (8), na Casa Estação da Luz; e a tradição do grupo Matulão de Dança, no Paço do Frevo, ao "Arrasta Pé" estilizado que reunirá Xand Avião, João Gomes, Flávio José, Limão com Mel e Wesley Safadão, no Centro de Convenções. Tem festa para todos os gostos!



Com o Dia dos Namorados chegando, não faltam eventos temáticos para "criar o clima" dos casais apaixonados. Tem a Noite dos Namorados, com Tiago Iorc, no Mirante do Paço, sábado (8), para a juventude. Já os casais mais maduros podem aproveitar o Baile dos Namorados, com a Banda Anos Dourados e The Rossi, no sábado (8), no Manhattan Café Theatro, em Boa Viagem. E para quem não é muito de festa, tambpem tem muita dica boa de cinema, teatro e exposições que estão em cartaz. Bora?



CINEMA

Bad Boys: Até O Fim

Com Will Smith e Martin Lawrence. Os Bad Boys Mike Lowrey e Marcus Burnett estão de volta para uma última missão no esperado Bad Boys Para Sempre.

Grande Sertão

Com Caio Blat e Luisa Arraes. Numa grande comunidade da periferia brasileira chamada “Grande Sertão”, a luta entre policiais e bandidos assume ares de guerra e traz à tona questões como lealdade, vida e morte, amor e coragem, Deus e o diabo. Riobaldo entra para o crime por amor a Diadorim, mas nunca tem a coragem de revelar sua paixão. A identidade de Diadorim é um mistério constante para Riobaldo, que lida com escolhas morais e dilemas éticos, enquanto busca entender seu lugar no mundo e sua própria natureza. Nesse percurso transcorre as batalhas e escaramuças da grande guerra do Sertão.

Letícia

Com Sophia Abrahão e Bernardo Felinto. Gustavo é um cara bem sucedido que aproveita a vida de solteiro ao máximo até que o encontro inesperado com Letícia, uma jovem bonita e encantadora com um passado misterioso, coloca em jogo suas convicções e desperta sentimentos esquecidos.

ROTEIRO DE SHOWS E EVENTOS

Show de Cátia de França

Quando: Sexta-feira (7), 20h30

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 65 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Show das Irmãs Paus

Quando: Sexta-feira (7), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

Informações: @clubmetropole

Arraiá do Costa - Ano II

Com Petrúcio Amorim

Quando: Sexta-feira (7), 20h

Onde: Shopping Costa dourada - Rod. PE 060, 3200, Guarapu, Cabo

Informações: (81) 3059-2000

São João na Casa do Frevo

Com Vitória do Pife

Quando: Sexta-feira (7), meio-dia

Onde: Paço do Frevo (térreo) - Praça do Arsenal da Marinha, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

Downtown Frenético

Com Faringes da Paixão & Rafa Mesquita

Quando: Sexta-feira (7),

Onde: Downtown Pub ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Aflitos

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @downtownpubzn

Estação São João - Ensaios Juninos

Com Terezinha do Acordeon

Quando: Sábado (8), 18h30

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Panorama Dança

Com o Grupo Matulão de Dança

Quando: Sábado (8), 16h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5

Informações: @pacodofrevo

São João do Paiva

Com Forró do Dubão e Ricardo Lima Sanfoneiro

Quando: Sábado (8), a partir das 16h

Onde: Empório (Reserva do Paiva) - Paiva, Cabo de Santo Agostinho

Acesso gratuito e brincadeiras (corrida de saco, dança de cadeiras, entre outras) R$ 15

Informações: @reservadopaiva

São João no Boa Vista

Com apresentação da Quadrilha Infantil Junina Brincant's

Quando: Domingo (9), a partir das 15h

Onde: Shopping Boa Vista (Praça de Alimentação - 3ª Etapa) - Rua do Giriquiti, 48, Boa Vista

Acesso gratuito

Informações: @shoppingboavista

A Praça Cultural: "A Cultura Imortal"

Evento da Igreja A Ponte

Com MC Alves, Carlos Nejar e Marcos Telles, entre outros convidados

Quando: Sábado (8), a partir das 15h

Onde: Igreja A Ponte, Bairro do Recife - Cais do Apolo, 594

Ingressos a partir de R$ 45 via Sympla

Informações: @aponte_recife

Arrasta Pé

Com Xand Avião, João Gomes, Flávio José, Limão com Mel e Wesley Safadão, entre outras atrações

Quando: Sexta-feira (7) e Sábado (8), a partir das 17h

Onde: Área Externa do Centro de Convenções, em Olinda

Ingressos a partir de R$ 210 no site Bilheteria Digital

Informações: @arrastape.oficial

Tribuno Night - Oasis e Shakermakers & Rodrigo Morcego

Quando: Sábado (8), a partir das 21h

Onde: Downtown Pub ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Aflitos

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @downtownpubzn

Noite dos Namorados, com Tiago Iorc

Quando: Sábado (8), 20h

Onde: Mirante do Paço - Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 300 no site Bilheteria Digital

Informações: @mirantedopaco



The Self Escape - Save My Name

Show de lançamento de álbum

Quando: Sábado (8), 20h

Onde: Teatro Fernando Santa Cruz - Av. Joaquim Nabuco, Varadouro, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 3429-2911

The Only Emo Night Ever

Com DJ's Wade MacNeil (Alexisonfire) e Fish Marques, entre outras atrações

Quando: Sábado (8), 22h

Onde: Estelita - Rua Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @estelita.recife

Baile dos Namorados

Com Banda Anos Dourados e The Rossi

Quando: Sábado (8), a partir das 20h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 80 via Sympla

Informações: @manhattancafetheatro

De Cara com o Samba

Com Telmo Santiago entre as atrações

Quando: Domingo (9), a parir das 14h

Onde: Boteco do Seu Zé - Av. São Paulo, 545, Jardim São Paulo

Ingressos a partir de R$ 20 no site Bilheteria Digital

Informações: @botecodoseuze

Lançamento do livro "Liceu das Vozes", de Estevão Machado

Quando: Domingo (9), 10h

Onde: Livraria do Jardim (Jardim Espaço Plural) - Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista

Acesso gratuito via Sympla

Informações: @livrariadojardim

TEATRO

7ª MOC Dança Pernambuco

Quando: Sexta-feira (7), Sábado (8) e Domingo (9),

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: (81) 3355-9821

Kids Festival

Quando: Domingo (9), 16h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 3302-5914



Planeta Doce, com o Palhaço Chocolate

Quando: Domingo (9), 10h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 2129-5961

EXPOSIÇÕES

"Novos Olhares para Monalisa"

Quando: até 9 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915



Visitação de terça a sábado, das 10h às 20h / Domingos, das 10h às 18h

"Hiper-Realismo no Brasil", de Giovani Caramello

Quando: até 9 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1925



Visitação de terça a sábado, das 10h às 20h / domingos e feriados, das 10h 1as 18h

Mostra "J. Borges - O Mestre da Xilogravura"

Quando: até 30 de junho

Onde: Plaza Shopping (Piso l4) - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Parnamirim

Acesso gratuito

Informações: @plazacasaforte

"Da Rua, Correntezas", de Guto Oca

Quando: até 13 de julho

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria



Visitação segunda a sexta-feira, das 9h às 18h// sábados das 14h às 18h

"Favela em Fluxo"

Quando: até 14 de julho

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

A partir de R$ 5, na bilheteria do museu ou no Sympla (às terças o acesso é gratuito)

Informações: @pacodofrevo



Visitação terças a sextas, das 10h às 17h // sábados e domingos, das 11h às 18h

"Mutirão" - 60 anos do Movimento de Cultura Popular

Quando: até 3 de novembro

Onde: Fundaj Derby (Galeria Vicente do Rego Monteiro) - Rua Henrique Dias, 609

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6387

Visitação terça a domingo (e feriados), das 13h às 17h

"Alceu Valença - Uma Geografia Visceral Nordestina"

Quando: até 18 de agosto

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Olinda

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: (81) 9 9993-1331 // @casaestacaodaluz



Visitação terça a sexta: das 10h às 17h /sábados e domingos de 10h às 14h

