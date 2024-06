Após mal súbito, Luan Santana retoma agenda de shows e leva puxão de orelha: "Não tem mais 20 anos"

A- A+

Luan Santana tem levado "puxões de orelha" de fãs desde que precisou cancelar shows devido a um mal súbito — entre o último sábado (1º) e a a última segunda-feira (3), ele permaneceu internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para onde foi transportado de helicóptero. Antes de ser hospitalizado, o cantor já vinha apresentando um constante mal-estar, com febre e indisposição, e havia recebido um atestado médico com a orientação para descansar por pelo menos quatro dias. O artista, porém, não seguiu a recomendação, como já admitiu, e manteve a agenda de shows intacta, até... Abater-se por uma queda de pressão repentina.

Recuperado, Luan Santana revelou, na noite da última segunda-feira (3), que retomará o trabalho nos palcos a partir da próxima quinta-feira (6). Ele se apresenta em Catanduva, em São Paulo, no dia 6 de junho. Em seguida, segue para Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, no dia 7 de junho, e Americana, em São Paulo, no dia 8. Admiradores do sertanejo, no entanto, vêm enchendo as redes sociais dele com alertas sobre excesso de trabalho, pedindo para que o ídolo jamais deixe de obedecer os médicos.

"Pare de fazer tanto show seguido assim. Você não tem mais 20 anos e muito menos está em situação de rua. Se cuide que você não é de ferro!", advertiu uma fã por meio da caixa de comentários do post mais recente do cantor no Instagram. "Da próxima vez que você desobedecer um atestado médico, eu vou puxar sua orelha, tá me ouvindo? Espero que sim", escreveu outra seguidora do artista, que hoje tem 33 anos.

A rotina de Luan Santana, de fato, é ocupadíssima por compromissos profissionais. De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, ele tem 21 apresentações programadas para o mês de junho. As apresentações acontecem num período de 24 dias — a agenda ainda conta com uma dobradinha numa mesma noite.

O artista garante que está com a saúde em dia, 100% recuperado, como tem falado para pessoas próximas. "Estou bem, galera! Zerado! Obrigado a todo mundo pelas mensagens e energias positivas!", reforçou o cantor, por meio das redes sociais.

