memória Arquivo Público de Pernambuco promove evento com abertura de exposição e lançamento de revista Nesta quinta-feira (20), o Arquivo Público abre a mostra "1964: Reflexões Históricas"

O Arquivo Público de Pernambuco lança, nesta quinta-feira (20), às 9h, a Revista do Arquivo. No mesmo evento, também será inaugurada a exposição “1964: Reflexões Históricas”, com exibição de documentário e apresentação de documentos da história recente de Pernambuco.

Na programação, também estão previstos debates, sorteio de publicações, visita guiada ao Arquivo Público e à exposição, exibição de filmes e apresentação teatral. O espetáculo premiado “Retratos de Chumbo” encerra as atividades, às 12h.

Ainda no mês de junho e também em julho, a instituição realiza, sempre às quartas-feiras, entre 9h e 11h45, o projeto “Até Quarta”. A iniciativa traz entrevistas públicas com personalidades importantes para a democracia de Pernambuco e do Brasil, sempre finalizadas com apresentação teatral.

Serviço:

Lançamento da Revista Arquivo e abertura da exposição “1964: Reflexões Históricas”

Dia 20 de junho, das 9h às 12h

No Arquivo Público de Pernambuco (Rua do Imperador Pedro II, 371, Santo Antônio)



