Religiões afro-brasileiras e seus mitos da criação do mundo ganham exposição

As religiões afro-brasileiras e seus mitos são a temática da exposição “Entre o Aiyê e o Orum”, que reúne trabalhos de 14 artistas, em técnicas diversas, em cujas obras as narrativas afro-brasileiras estão fortemente representadas. As mais variadas expressões, linguagens e técnicas dão forma à exposição, que traz desenhos, pinturas, fotografias, esculturas e instalações. A entrada é franca e fica aberta para visitações, na Caixa Cultural Recife, até 1º de setembro, e conta com patrocínio do Governo Federal.

“Entre o Aiyê e o Orun” tem como objetivo colocar em pauta a produção artística afro-brasileira influenciada pela cosmologia africana, num movimento de reconhecimento e valorização das matrizes culturais. Além da relevância artística dos trabalhos expostos, ainda se destaca a diversidade de suportes e técnicas apresentadas, exaltando a diversidade da produção artística oriunda da Bahia, berço da cultura africana no Brasil.

Visitas guiadas

Na abertura da exposição “Entre o Aiyê e o Orum”, a curadora Thais Darzé acompanhará o público em duas visitas guiadas. A primeira na noite de abertura, terça-feira (18), às 19h, e a segunda na quarta-feira (19), às 10h. As duas atividades são gratuitas e não necessitam inscrição prévia.

A mostra contempla expoentes das artes plásticas como Agnaldo dos Santos (1926-1962), Carybé (1911-1997), Emanoel Araújo (1940-2022), Jayme Figura (1959-2023), Mario Cravo Jr. (1923-2018), Mario Cravo Neto (1947-2009), Mestre Didi (1917-2013), Pierre Verger (1902-1996), Rubem Valentim (1922-1991), Ayrson Heráclito, Caetano Dias, J. Cunha, José Adário e Nadia Taquary.

“O eixo conceitual da exposição são os mitos da criação do mundo na visão afro-brasileira, dessa forma as obras selecionadas transitam por essa poética”, explica a curadora Thais Darzé.

Ainda como parte da programação, será realizada uma Oficina de Artes Visuais com Caetano Dias, no dia 10 de agosto (sábado), às 10h. O evento é gratuito, com vagas limitadas e as inscrições poderão ser realizadas através do site CAIXA Cultural a partir do dia 06 de agosto.

SERVIÇO:

Entre o Aiyê e o Orun’

Local: CAIXA Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, nº 505, Bairro do Recife

Abertura: 18 de junho (terça-feira), às 19h

Datas: 19 de junho a 1º de setembro de 2024

Horário: de terça a sábado, das 10h às 20h, e domingos das 10h às 18h

Classificação: Livre

Entrada Franca

Acesso a pessoas com deficiência

Informações: Site CAIXA Cultural / Instagram @ caixaculturalrecife /

(81) 3425-1915

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal

