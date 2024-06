São João 2024: confira a programação em Caruaru, Petrolina, Jaboatão e mais nesta segunda (24)

A- A+

Com o dia oficial de São João, a programação junina em Pernambuco conta com apresentações artísticas para todos os gostos fora do Recife. Da Região Metropolitana ao Sertão, confira os destaques desta segunda-feira (24).

Caruaru, a Capital do Forró e principal destino de Pernambuco no ciclo junino, conta com quatro polos pulsando no dia de São João. O Pátio de Eventos tem como atrações Petrúcio Amorim, João Gomes e o DJ Alok.

Os outros polos são do Alto do Moura, que tem programação no período da manhã e tarde, Casa Rosa e Azulão que se agitam na noite. Todos os polos terão apresentações artísticas.

RMR

Com grande força no Carnaval, a cidade de Olinda não terá uma agenda oficial no dia de São João. A prefeitura do município vai apoiar alguns eventos como o Cortejo Junino do Amantes do Carnaval, a partir das 15h no Mercado da Ribeira, e o Arraial do Largo do Amparo, às 19h.

A programação junina com shows em Jaboatão dos Guararapes teve início na última sexta-feira (21) e segue no ritmo da festa. O Parque da Cidade, em Prazeres, recebe as principais atrações. Allan Dibôa, Douglas Pegador, Monike Carvalho e Michele Andrade estarão no palco.

Outro município da Região Metropolitana do Recife com agenda nesta segunda (24) é Igarassu. São dois polos abertos para receber o público. Ambos começam as apresentações a partir das 18h.

O Polo Cruz de Rebouças, no bairro de Cruz de Rebouças, e o Polo do Sítio Histórico de Igarassu.

Interior

Além de Caruaru, outras cidades do interior de Pernambuco são fortes no São João. Gravatá tem apresentações de Denis e Forró Desassossego e Edilson Silva, no Mercado Cultural.

Vitória de Santo Antão conta com a programação São João Vitória do Pé de Serra. O pátio de eventos Otoni Rodrigues recebe os shows no munícipio.

João Gomes, Tierry, Helton Lima e outras atrações começam as apresentações a partir das 19h.

O dia de São João de Petrolina também está recheado de grandes artistas. Victor e Leo, Gustavo Mioto, Felipe Amorim, Seu Desejo e Vitor Fernandes animam a festa no Sertão pernambucano.

Confira a programação completa de São João nesta segunda-feira (24)

Programação do São João de Pernambuco em diversos locais.





Caruaru

Pátio de Eventos

Petrúcio Amorim

Alok

João Gomes

Polo Alto do Moura

Renilda Cardoso

Alysson

Edu e Maraial

Polo Casa Rosa

Mourinha do Forró

Pecinho Amorim

Morganna Bernardo

Dayse Rosa

Polo Azulão

Los Cubanos

Mamonas Assassinas (Tour o Legado)

Buchecha

*A programação no Alto do Moura tem início às 10h

*Os outros polos começam a partir das 18h.

Jaboatão dos Guararapes

Parque da Cidade

Allan Dibôa

Douglas Pegador

Monike Carvalho

Michele Andrade

Casa da Cultura

Chá de Zabumba

Marcelo Pernambucano

Forró dos Reis

Victor Ferrari

Banda Sanfonada

Barra de Jangada

Parceiros do Forró

Telmo Santiago

Dudu do Acordeon

Zuadões do Forró

Banda Sedutora

Polo Itinerante Conjunto Muribeca

Junina Matulão

Fabinha Nunes

Banda Festa do Interior

Valquiria Santana

Pikape de Luxo

*A prefeitura de Jaboatão dos Guararapes não divulgou os horários dos shows

Gravatá

Mercardo Cultural

Denis e Forró Desassossego

Edilson Silva

Petrolina



Victor e Leo

Gustavo Mioto

Felipe Amorim

Seu Desejo

Vitor Fernandes

*A prefeitura de Petrolina não divulgou os horários dos shows

Vitória de Santo Antão

Pátio de Eventos Otoni Rodrigues

João Gomes

Tierry

Helton Lima

Vava do Acordeon

Zezé do Forró

*Os shows começam a partir das 19h.

Igarassu

Polo Cruz de Rebouças

18h – Coco de Dona Zezé

19h – Coco das Minas

20h – Orquestra Virtual

22h – Victor Santos

00h – Rodrigo Raposo

Polo Sítio Histórico

18h – Transcoco

19h – Pinga Coco

20h – Marcelo Bragato

22h – Irah Caldeira

00h – Loirão

