São João: confira a programação religiosa deste sábado (22) à segunda (24)

A- A+

Em meio aos festejos de São João, a Arquidiocese de Olinda e Recife, que tem quatro paróquias dedicadas a São João Batista na Região Metropolitana do Recife, celebrará, até a próxima segunda-feira (24), solenidades especiais dedicadas ao santo católico.

Entre as paróquias, a mais antiga da Arquidiocese é Paróquia de São João, localizada no bairro do Sancho, no Recife.

A mais nova é a do bairro de Pirituba, na cidade de Vitória de Santo Antão.

Há também paróquias dedicadas ao santo no bairro de Comportas, em Jaboatão dos Guararapes, e de Aldeia, em Camaragibe. Além, também, das capelas que têm São João como padroeiro e fazem festa.

A Paróquia São João Batista, de Aldeia, no entanto, é a única que celebra missa apenas no dia 24, pois realiza seu tríduo festivo apenas em 29 de agosto, no martírio de São João Batista. A data é dedicada a lembrar o sacrifício final do profeta.

Confira a programação religiosa de São João da Arquidiocese de Olinda e Recife:

Paróquia do bairro do Sancho - Recife

De sábado (22) a domingo (24)

Terço às 19h e missa às 19h30.

Segunda-feira (24)

Às 10h, Missa Solene com Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife;

Às 16h, procissão saindo da igreja matriz;

Às 17h, Santa Missa de encerramento da festa.

Paróquia do bairro de Comportas - Jaboatão

Domingo (23)

Às 17h, Vigília da natividade de São João Batista com Santa Missa e celebração do Sacramento da Crisma com Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife.

Segunda-feira (24)

Às 16h, Santo Terço e procissão do andor do padroeiro; 17h - Santa Missa de encerramento da festa.

Paróquia do bairro de Pirituba - Vitória de Santo Antão



De sábado (22) a domingo (24)

Missas sempre às 19h30.

Capela no bairro da Mangabeira – Itapissuma



Sábado (22)

Às 17h, Santa Missa.

Domingo (23)

Às 17h, Santa Missa com Dom Bernardino Marchió, bispo emérito de Caruaru.

Segunda-feira (24)

Às 16h, procissão com andor do padroeiro saindo da Rua Caruaru, nº 39; Santa Missa às 17h com Dom Fernando Saburido, arcebispo emérito de Olinda e Recife.

Capela no bairro da Redenção - Vitória de Santo Antão



De sábado (22) a domingo (24)

Terço às 18h30, Novena às 19h e Missa às 19h30.

Segunda-feira (24)

Procissão com andor do padroeiro saindo às 16h da capela; Missa às 17h.

Paróquia de São João Batista - Aldeia

Celebra missa no dia 24, mas realiza seu tríduo festivo apenas em agosto.

Veja também

São João São João: Previsão de fluxo tranquilo para quem vai para as praias do Litoral Sul de Pernambuco