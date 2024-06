A- A+

São João São João do Recife 2024: Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis acontece neste fim de semana O torneio acontece entre este sábado (22) e domingo (23), no Pavilhão das Quadrilhas, com 12 equipes inscritas para competir

Leia também

• São João 2024: Rodoviária de Caruaru deve ter aumento de quase 30% de passageiros no feriadão

• São João do Recife 2024: confira a programação dos polos de festa para esta sexta-feira (21)

• São João do Recife 2024: Centro da Cidade tem shows e decoração como destaque no ciclo junino

Em meio ao São João do Recife, o Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte da cidade, se prepara para receber o 20º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, neste fim de semana.

A competição chega após o sucesso do 38° Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, que consagrou a Raio de Sol como grande campeã.

O torneio acontece entre este sábado (22) e domingo (23), no Pavilhão das Quadrilhas. Ao todo, 12 equipes estão inscritas para competir. Já as apresentações começam sempre a partir das 16h.

Premiação

Cada competidora terá cerca de 30 minutos para apresentação e o resultado será anunciado ao final das apresentações do domingo. Quanto à premiação, primeiro, segundo e terceiro colocados receberão R$ 7,5 mil, R$ 6 mil e R$ 4,5 mil, respectivamente.

Além disso, serão distribuídos prêmios de R$ 750 para os profissionais de destaque nos principais quesitos de avaliação das quadrilhas: casamento, figurino, trilha sonora, marcador, coreografia e desenvolvimento de tema.

Programação

No sábado, se apresentam seis quadrilhas. São elas: Mirim Trapiá, Raízes do Rosário, Balancê Mirim, Mirim Matutinho Dançante, Mirim Junina Explosão e Mirim Coração.

Já no domingo, as últimas seis equipes sobem ao Pavilhão. São elas: Mirim Couro Quente, Brincant's Show, Os Matutos do Sertão, Mirim Fusão, Mirim Evolução e Mirim Maracabarro .

Confira, abaixo, a programação do 20º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis do São João do Recife.

Sítio Trindade

Dia 22 (sábado)

16h10 - Mirim Trapiá

16h45 - Raízes do Rosário

17h20 - Balancê Mirim

17h55 - Mirim Matutinho Dançante

18h30 - Mirim Junina Explosão

19h05 - Mirim Coração

Dia 23 (domingo)

16h10 - Mirim Couro Quente

16h45 - Brincant’s Show

17h20 - Os Matutos do Sertão

17h55 - Mirim Fusão

18h30 - Mirim Evolução

19h05 - Mirim Maracabarro



Veja também

São João São João 2024: Estado terá delegacias móveis e atendimento especializado às mulheres durante a festa