São João São João do Recife 2024: Raio de Sol é a grande campeã do Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas Com o resultado, o grupo conquistou o prêmio de R$ 19,5 mil

Em meio aos festejos do São João no Recife, um grupo tem muitos motivos para sorrir. A Quadrilha Raio de Sol foi eleita como a grande campeã do 38° Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas.

A eleição aconteceu na noite dessa quarta-feira (19), no Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte do Recife. Com o resultado, o grupo conquistou o prêmio de R$ 19,5 mil.

Pódio recheado

Ao todo, 42 equipes disputaram o concurso, e 12 se classificaram para as finais. Cada uma das finalistas recebeu uma premiação de R$ 4,2 mil pela classificação.

Fechando o pódio, ficaram a quadrilha Lumiar, campeã do concurso no ano passado. Em terceira, o prêmio foi para a Dona Matuta. Em quarta e quinta posições, respectivamente, ficaram a Zé Matuto e a Origem Nordestina.

As cinco vencedoras receberam um total de R$ 60 mil em prêmios. Além dos R$ 19,5 mil para a campeã, os valores ficaram divididos da seguinte maneira: R$ 13,5 mil para a vice-campeã; R$ 10,5 mil para a terceira colocada; R$ 9 mil para a quarta; e R$ 7,5 mil para a quinta.

Emoção para a grande campeã

Fundada em 1996, na periferia de Olinda, por meio de uma iniciativa de Alana Nascimento e Boni (Marcador), a quadrilha Raio de Sol era formada, inicialmente, por crianças. O objetivo era animar as festividades juninas de uma escola. Com o tempo, a quadrilha tornou-se adulta e hoje colhe os frutos de sua trajetória.

Com o título, só o que resta é emoção para a grande campeã. “O sentimento é de amor, alegria e felicidade. Estamos de alma lavada. Viva a Raio de Sol. Faço parte do grupo desde 2007”, relatou Ednaldo Vitor, de 35 anos, intérprete de Lampião no espetáculo da Raio de Sol.

Comemoração da Quadrilha Raio de Sol, grande campeã do 38° Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas do São João do Recife. - Foto: Marcos Pastich/PCR Imagem

Premiação

Para além da premiação principal, todas as equipes concorriam em categorias técnicas, por uma o recebimento de uma quantia de R$ 750 para cada vencedora.

Na categoria Casamento (Melhor Encenador), a contemplada foi a Dona Matuta. O melhor marcador foi o da Lumiar. Na categoria Desenvolvimento do Tema, o projetista que se destacou foi o da Dona Matuta. Em relação à coreografia, a quadrilha Dona Matuta também levou prêmio. Figurino e Trilha Sonora também foram para os representantes da quadrilha Dona Matuta.

