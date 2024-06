A- A+

CICLO JUNINO Procissão das Bandeiras dos Santos Juninos celebra fé com festejos no Recife; veja Mais de 19 agremiações saíram em cortejo do Morro da Conceição até o Sítio Trindade

A tradicional Procissão das Bandeiras dos Santos Juninos aconteceu nesta quarta-feira (19) no Recife, com início no Morro da Conceição, na Zona Norte da capital pernambucana

A procissão é uma das principais marcas do São João do Recife. A concentração diante do Santuário do Morro da Conceição teve início por volta das 16h.

Após a sagração das bandeiras, a procissão desceu o Morro da Conceição às 18h rumo ao destino final: o Sítio Trindade, principal polo junino da Capital pernambucana,, no bairro vizinho de Casa Amarela.

O padre Emerson Borges conduziu a benção no Santuário de Nossa Senhora da Conceição. Ele destacou a importância da festividade combinada com a fé.

“Celebrar os festejos juninos é celebrar nossa cultura e alegria do povo nordestino. E a fé leva também essa experiência de esperança. Os Santos Juninos trazem essa alegria do que eles foram e nós devemos ser”, disse o padre.

Foram cerca de 40 minutos de procissão com muita música, misturando forró com frevo, passando pelas ruas da Zona Norte do Recife até chegar no Sítio Trindade. No local, as bandeiras foram apresentadas no Pavilhão das Quadrilhas.

No total, 19 bandeiras de agremiações da Região Metropolitana do Recife (RMR) participaram da liturgia.

“É um momento muito especial de fé e celebração. A gente junta todas as fés. Fica um sentimento de alegria. Além disso, manter e passar para os mais jovens essa festa e cultura “, destacou Antonieta Ferreira, que conduz um grupo da Várzea com bandeiras dos principais Santos Juninos.

O cortejo religioso da Procissão das Bandeiras é antecipado pelo Desfile das Bandeiras, que ocorreu no último domingo (16), no Centro do Recife.

Nesta quarta, o ato religioso celebrou os santos católicos considerados padroeiros do ciclo, Santo Antônio, São João e São Pedro.

