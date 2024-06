A- A+

São João 2024 São João do Recife 2024: confira a programação desta quarta (19) A programação de São João do Recife desta quarta-feira (19) tem forró na avenida Rio Branco, quadrilhas no Sítio Trindade e Procissão dos Santo no Morro da Conceição

A programação de São João do Recife segue a todo o vapor nesta quarta-feira (19), a poucos dias da data que celebra o santo que dá nome à festa.

Por isso, para os que já estão no clima dos festejos juninos, a reportagem da Folha de Pernambuco preparou uma lista especial com a programação dos polos.

No Bairro do Recife, o forró na avenida Rio Branco foi retomado nesta quarta (19), ao meio dia, com trios pé-de-serra.

A programação, no entanto, se estende, a partir das 17h, com atrações locais como quadrilhas, grupos de coco, bandas, trios e diversos artistas.

Nos cinco dias de forrobodó (de quarta, 19, a domingo, 23), a Sala de Reboco da Rio Branco oferecerá 34 shows e apresentações.

Na Zona Norte do Recife, no Sítio Trindade, em Casa Amarela, o Pavilhão das Quadrilhas, a Sala de Reboco e o Palco Principal seguem animando as noites e conquistando o público com atrações dignas do São João mais autêntico e animado do Nordeste.

Nesta quarta-feira (19) o público confere a final do 38º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas com apresentação das 12 equipes finalistas.

Procissão dos Santos

Também na Zona Norte do Recife, o Morro da Conceição concentra mais uma edição da tradicional Procissão das Bandeiras dos Santos Juninos.

No total, 19 bandeiras de agremiações da Região Metropolitana do Recife (RMR) participam da liturgia.

A concentração dos grupos está marcada para as 16h, diante do Santuário do Morro da Conceição.

A partir das 17h, haverá a sagração das bandeiras celebrada pelos redentoristas do Santuário.

Em seguida, por volta das 18h, o cortejo desce o Morro da Conceição pelas ruas da cidade até a chegada ao Sítio Trindade.

O cortejo religioso da Procissão das Bandeiras é antecipado pelo Desfile das Bandeiras, que ocorreu no último domingo (16), no Centro do Recife.

Nesta quarta (19), o ato religioso celebra os santos católicos considerados padroeiros do ciclo, São José, Santo Antônio, São João e São Pedro.

A programação de São João do Recife completa está disponível no siterecifejunino.recife.pe.gov.br e a cidade terá cerca de 1,2 mil apresentações até o final do ciclo, que se encerra no dia 30 de junho.

Confira a programação completa do São João do Recife desta quarta-feira (19):

Polo Sítio Trindade

Finalíssimas do Festival de Quadrilhas Juninas (adulto)

20h - Pavilhão das Quadrilhas

Lumiar

Portal do Sertão

Tradição

Zé Matuto

Origem Nordestina

Unidos da Roça

Polo Rio Branco

12h Trio Siridó - Itinerante

17h Arina Costa

18h Marinho do Recife

19h30 Lucinha Guerra

21h Derico Alves

Procissão dos Santos

A partir das 16h30, com concentração no Morro da Conceição e finalizando no Sítio Trindade.

Trio Pé de Serra Cunha Filho

Andor dos Santos Juninos Mendes e Sua Orquestra

Bandeira de São João da Carroça do Bonde

Bandeira de São João do Bonde

Bandeira de São João Viver a Vida

Bandeira de São João Deveras

Bandeira de São João Eu Quero Mais

Orquestra 90 Graus

Bandeira de São João Luz do Amanhecer

Bandeira de São João Damas e Valetes

Bandeira de São Pedro de Brasília Teimosa

Bandeira de São João da Várzea

Bandeira São João do Arraial

Orquestra Vereda Tropical

Bandeira de Bloco das Ilusões

