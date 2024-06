São João: Procissão das Bandeiras dos Santos Juninos desce o Morro da Conceição nesta quarta (19)

A- A+

Leia também

• Festa de São João é retratada em exposição fotográfica na Torre Malakoff

• Cratera congestiona trânsito, na av. Dom João XI, em Boa Viagem, no Recife

• São João: Caruaru recebe Carreta PRF durante o período junino

Nesta quarta-feira (19), o Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, concentra mais uma edição da tradicional Procissão das Bandeiras dos Santos Juninos. A concentração dos grupos está marcada para às 16h, diante do Santuário do Morro da Conceição.

Procissão das Bandeiras dos Santos Juninos. Foto: Andrea Rego Barros/ PCR

A partir das 17h, haverá a sagração das bandeiras celebrada pelos redentoristas do Santuário. Em seguida, por volta das 18h, o cortejo desce o Morro da Conceição pelas ruas da cidade até a chegada no Sítio Trindade.

No total, 19 bandeiras de agremiações da Região Metropolitana do Recife (RMR) participam da liturgia.

"As festividades juninas têm as bênçãos dos seus santos padroeiros, que são muito populares, reverenciados com fervor pelo povo da nossa região. Entre tantas marcas bem particulares desse ciclo cultural, esta religiosidade se manifesta fortemente, como acontece na Procissão dos Santos. A sagração das bandeiras, na Igreja do Morro da Conceição, a ocupação das ruas em cortejo, a chegada a um polo de festa, tudo isso congrega um importante sentimento de comunidade, que se junta em fé e em comemoração", afirmou o secretário de cultura do Recife, Ricardo Mello.

Procissão das Bandeiras dos Santos Juninos. Foto: Andrea Rego Barros/ PCR

O cortejo religioso da Procissão das Bandeiras é antecipado pelo Desfile das Bandeiras, que ocorreu no último domingo (16), no Centro do Recife. Nesta quarta, o ato religioso celebra os santos católicos considerados padroeiros do ciclo, São José, Santo Antônio, São João e São Pedro.

Veja também

intersexo Genitália ambígua: o que é a característica sexual de bebê da personagem Teca em Renascer