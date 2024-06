A- A+

MOBILIDADE Cratera congestiona trânsito, na av. Dom João XI, em Boa Viagem, no Recife Emlurb está no local trabalhando para minimizar transtornos causados pela cratera, no Recife

Uma cratera congestiona o trânsito da avenida Dom João XI, no sentido centro, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, na manhã desta quarta-feira (19).



O buraco se abriu na última terça-feira (18). A via contém várias retenções, com destaque para o ponto que fica por detrás do antigo Big Bompreço.

A Empresa de Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) enviou profissionais para resolverem o problema e tampar a cratera, que tem profundidade de, aproximadamente, 2,5 metros.



A previsão é de que os serviços sejam finalizados até esta quinta-feira (20). A pista está sinalizada com alertas de que trabalhos estão sendo executados ali.

Serviços devem ser concluídos até esta quinta-feira (20) | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Equipes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estão no local, durante 24 horas, para auxiliarem os motoristas que passam pela avenida. A orientação é de que quem vai no sentido centro trafegue pela Avenida Boa Viagem, para evitar transtornos por causa da cratera.

Motoristas opinam sobre cratera

Os condutores que passam pelo local têm a opinião dividida sobre o assunto. Enquanto uns questionam o horário em que o serviço está sendo feito, outros reconhecem que é necessário o reparo da cratera, tanto para dar fluidez ao trânsito quanto para evitar acidentes com motoristas e pedestres.

"Era para eles [os trabalhadores da Emlurb] arrumarem um horário melhor para fazer [o serviço], porque o engarrafamento é imenso. São 10h47. Tem mais de uma hora que eu estou esperando sair desse engarragamento. Era para ter sido feita em outro horário", diz o motorista de Kombi Jardeilson Santos, de 48 anos, que ia rumo a Igarassu, no Grande Recife.

O motorista de Kombi Jardeilson Santos, de 48 anos | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

"É um serviço bom. Eu acho ótimo. As pessoas precisam entender e é necessário compreender que o trabalho que eles estão fazendo aqui serve para evitar acidentes. É bom estarem trabalhando nessa obra", acredita o motoqueiro Fábio Santos, de 42 anos.

O motoqueiro Fábio Santos, de 42 anos | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Com a palavra, a Emlurb

Procurada, a Emlurb informou, por meio de nota à imprensa, que a tubulação da rede de drenagem do local foi danificada, durante a execução de um serviço da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), iniciado em 2021, o que teria resultado no surgimento da cratera.

"Em 2021, a COMPESA, através da empresa parceira, BRK Ambiental, executou a obra de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do empreendimento Evolution e áreas adjacentes, no bairro de Boa Viagem, compreendendo a Av. Dom João VI, no trecho próximo ao antigo Walmart, onde houve a ocorrência do buraco", explica o comunicado.

A empresa diz ainda que, durante a execução do assentamento da tubulação de esgoto, a BRK (a serviço da Compesa) atingiu uma rede de drenagem da Emlurb de 800 milímetros, cortando-a transversalmente. À época, a BRK tratou o dano causado, construindo neste ponto uma "caixa cega", permitindo o fluxo das águas pluviais ao canal que margeia a via.

"Nesta semana, a equipe técnica da Emlurb foi surpreendida com o surgimento deste abatimento, que foi provocado por esta caixa cega que não se encontrava totalmente íntegra e não estava devidamente vedada.

A equipe da EMLURB se encontra no local para o reparo da galeria de águas pluviais e prosseguirá com uma inspeção mais detalhada do caso com o intuito de atestar a responsabilidade do ocorrido", complementa a nota.

O que diz a Compesa?

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) falou em nota que:



A respeito da questão relacionada a um abatimento na rede de drenagem (galeria de águas pluviais) na Via Mangue, mais precisamente na subida próximo ao antigo BIG Bompreço, a Compesa faz os seguintes esclarecimentos:

1. Um abatimento no asfalto pode ser decorrente de vários fatores. Neste caso específico, o afundamento perceptível na via ocorre na rede de drenagem, serviço gerenciado pela Emlurb;

2. Ainda ontem (18), quando soube da ocorrência, a Compesa enviou duas equipes técnicas (água e esgoto) e não foi encontrado na área qualquer ponto de vazamento na rede de abastecimento de água, por onde, naquela artéria, passa uma tubulação de grande porte, de 600 mm. Também foi verificado que não há extravasamento de esgoto que pudesse ter contribuído com a avaria apresentada no pavimento. Portanto, as duas redes estão intactas e sem qualquer anormalidade;

3. A Emlurb alega que o problema detectado na rede de drenagem teria sido provocado por uma obra de esgoto realizada pela BRK e finalizada em 2022. Diante do exposto, para comprovar a culpabilidade imputada pela Emlurb, seria necessário a realização de uma perícia, pois não é possível sustentar essa possibilidade apenas com análises visuais;

4. A Compesa ressalta que todas as interferências e ações ocorridas durante a obra citada pela Emlurb foram executadas com as devidas autorizações e atestos da empresa de manutenção urbana, estando em conformidade com os parâmetros técnicos estabelecidos pelo órgão municipal;

5. A Compesa reconhece a sua obrigação, como empresa estatal, de atuar de forma célere para solucionar as ocorrências nas redes de infraestrutura hídrica e de esgotamento sanitário, inclusive na correção de eventuais falhas em ações sob a sua supervisão. Quando da competência da empresa, as questões são avaliadas e prontamente solucionadas. À Compesa, interessa identificar as ocorrências, assumir responsabilidades pelos seus serviços e atuar rapidamente, a fim de evitar transtornos à população;

6. Independentemente da causa do abatimento, a Compesa determinou a presença de equipes no local durante a execução dos serviços de drenagem pela Emlurb, prontas para atuar na eventualidade de alguma ação emergencial que demande ajustes nas redes de água e esgoto.

