São João: Caruaru recebe Carreta PRF durante o período junino

O São João de Caruaru recebe este ano a Carreta Cinema Rodoviário da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo adaptado para a realização de palestras e atividades lúdicas de educação viária.

A ação é um reforço nas ações de prevenção à violência no trânsito.

Carreta PRF. Foto: PRF/Divulgação

A solenidade de lançamento contou com a presença de diversas autoridades e aconteceu no bairro Maurício de Nassau, no polo de eventos da cidade.

A carreta tem capacidade para 48 pessoas por sessão. O veículo possui a estrutura de uma sala de cinema, com sistema de projeção, poltronas, ar-condicionado, banheiros e até mesmo máquina de pipocas. As sessões duram cerca de 40 minutos, quando são apresentados vídeos sobre segurança no trânsito.

O veículo é aberto ao público e estará na cidade até do dia 29 deste mês. O horário de funcionamento é das 9h às 10h e das 10h às 11h, pela manhã, das 14h às 15h e das 15h às 16h, pela tarde, e das 18h às 19h, pela noite.

Carreta PRF do lado de dentro. Foto: PRF/Divulgação

Lançamento

Durante o lançamento, a PRF foi representada pelo superintendente em Pernambuco, Alexandre Rodrigues da Silva, pelo chefe da Delegacia da PRF em Caruaru, Hélio Davino, pelo chefe da SEOP, Washington Barros, pelo chefe da Delegacia em Recife, Cleiton Medeiros, pelo chefe substituto do NPF em Recife, Silvio Lemos, pelo Assessor Parlamentar, Pedro Cavalcanti, por integrantes do PRFs para Sempre e por representantes da PRF da Paraíba, Bahia e Espírito Santo.

O evento contou com a presença do prefeito de Agrestina, Josué Mendes, do presidente da Fundação de Cultura de Caruaru, Herlon Cavalcante, do Diretor Integrado do Interior da PMPE, Coronel Adriel Serafim, do Coordenador da 4ª Ciretran, Nyverson Moura, do Coordenador do SAMU, Pedro Gonçalves, do Secretário Executivo da AMTTC, Coronel Isaque Barbosa, do gerente de Fiscalização e Planejamento do Detran, George Moura, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, e de atiradores do Tiro de Guerra de Caruaru.

Serviço:

Carreta Cinema Rodoviário da Polícia Rodoviária Federal

Onde: Rua Armando da Fonte, 15, no bairro Maurício de Nassau, em Caruaru.

Quando: Até o dia 29 de junho

Horário: 9h às 10h e 10h às 11h (manhã); 14h às 15h e 15h às 16h (tarde); 18h às 19h (noite).

