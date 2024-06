A- A+

FORRÓ São João de Caruaru: Voo "Forró nas Alturas" liga Recife à Caruaru Para São João de Caruaru o voo "Forró nas Alturas" leva turistas, no clima junino, do Recife para a capital do forró

Muito forró, alegria e animação marcou o lançamento do “Voo do Forró” que aconteceu nesta quinta-feira (13), no Aeroporto Internacional do Recife. O voo liga o Recife ao destino do Maior e Melhor São João do Mundo, Caruaru. A saída da capital pernambucana contou com pórtico temático no check in da Azul Linhas Aéreas, onde os passageiros receberam o Novo Passaporte Pernambuco.

Durante o voo, trio pé de serra e dançarinos animaram os passageiros, além da entrega de chapéus de palha aos passageiros. A bordo, a tripulação fez dois speeches especiais na saída e na chegada dos voos.

“Hoje, Pernambuco é um dos principais destinos turísticos do Brasil e isso é reflexo do trabalho que o Governo do Estado vem fazendo em parceria com a Azul para ter mais conexões aéreas regionais, nacionais e internacionais. Muito forró e alegria marcaram o nosso Voo do Forró, mostramos aos turistas um pouquinho do Maior e Melhor São João do Mundo”, comenta o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.

Na chegada em Caruaru os passageiros foram recepcionados por banda de pífano com muito forró, além de promotores carimbando o Novo Passaporte Pernambuco.

"Estamos muito felizes em participar de mais uma ação em parceria com o Governo de Pernambuco. Recife é a casa da Azul no Nordeste e o nosso principal hub na região. De lá, operamos voos para diversas cidades locais, para todo o Brasil e também para o exterior. A realização do 'Voo do Forró' é uma excelente oportunidade para fomentar o turismo, mostrando um pouco da cultura pernambucana para os turistas", destaca César Grandolfo, gerente de Relações Institucionais da Azul.

A rota é operada duas vezes por dia, saindo do Recife às 8h e às 14h55, pousando na cidade do agreste famosa pelo seu São João às 8h35 e às 15h30, respectivamente. Já os retornos de Caruaru serão às 9h10 e às 16h05, chegando na capital pernambucana às 9h45 e às 16h40, respectivamente.

A aeronave utilizada é o ATR, com capacidade para 70 passageiros.

