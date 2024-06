A- A+

Sabores Pé de moleque: saiba como preparar uma das receitas mais consumidas no São João O tradicional bolo surgiu no país no século XVI, durante a chegada da cana-de-açúcar na Capital de São Vicente

As comidas típicas são insdispensáveis para o sucesso do São João e para incrementar a celebração junina, a sugestão é investir no famoso bolo pé de moleque, muito conhecido no Nordeste por ter uma cor mais escura e conter castanha e amendoim.



A preparação dessa receita não é difícil. Segundo a chefe de cozinha e professora do Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG), Carol Marcovitch, é possível fazer em casa com ótimo resultado, com uma forma de furo de 20cm.

Para aquelas pessoas que desejarem fazer o bolo de um jeito diferente, podem adicionar além do leite de coco, o coco fresco ralado, que vai adicionar mais uma camada de textura. E para servir, Carol fala que combina bem com sorvete de diversos sabores como coco, café, amendoim ou castanha. Ou ainda com brigadeiro de beijinho, de paçoca, e até mesmo de chocolate.

“Para harmonizar, uma boa e clássica xícara de café é a melhor pedida. Mas pode variar um pouquinho e optar por um cappuccino, um moccacino ou quem sabe um Milk shake de doce de leite”, afirma.

No Sudeste, o que mais se conhece como pé-de-moleque não é o bolo, mas sim um doce também chamado de quebra-queixo, feito a base de rapadura e amendoim. Diferente também do quebra-queixo nordestino, que é um doce, tipo um caramelo a base de açúcar, coco ralado e limão.

Origem

A iguaria surgiu no período do Brasil colonial. Uma das teorias mais aceitas é a de que quituteiras vendiam um doce feito da rapadura e do amendoim. Quando elas se distraiam, alguns moleques passavam correndo e roubavam o alimento.



As mulheres então gritavam “pede, moleque, pede”, para os meninos. E assim, foi batizado o tradicional bolo, um clássico que surgiu no país no século XVI, durante a chegada da cana-de-açúcar na Capital de São Vicente.

Acredita-se também que esse nome foi dado devido a sua coloração escura, depois de assado, que se confundia com os pés dos moleques, das crianças que corriam descalças pelas ruas.



A receita original e histórica encontrada nos escritos de Gilberto Freyre não pede mais do que massa puba, açúcar de 2° (provavelmente a rapadura), leite de coco, cravo, erva doce e castanhas de caju picadas.



Essa preparação é uma mistura de ingredientes e técnicas dos colonizadores europeus portugueses, com elementos da cultura indígena e africana, culminando na cozinha brasileira.

RECEITA



Bolo pé de moleque

(Por Carol Marcovitch)

Ingredientes:

500g de massa de mandioca para bolo

3 ovos

250g de manteiga (1 ¼ xícara)

500g de açúcar mascavo (2 xícaras)

1 colher de sobremesa de cravo em pó (5g)

1 colher de sobremesa de erva doce

1 colher de sobremesa de canela em pó

240ml de leite de vaca (1 xícara)

240ml leite de coco

240ml de café forte (pode ser solúvel)

200g de castanha triturada

100g de amendoim triturado

1 pitada de sal

50g de castanhas inteiras para decorar

“Para fazer em uma forma de furo de 20cm, separe 500g de massa de mandioca para bolo (puba), 3 ovos, 250g de manteiga (1 ¼ xícara), 500g de açúcar mascavo (2 xícaras), 1 colher de sobremesa de cravo em pó (5g), 1 colher de sobremesa de erva doce, 1 colher de sobremesa de canela em pó, 240ml de leite de vaca (1 xícara), 240ml leite de coco, 240ml de café forte (pode ser solúvel), 200g de castanha triturada,100g de amendoim triturado, 1 pitada de sal, 50g Castanhas inteiras para decorar”, ensina.

Modo de preparo:

Depois dos ingredientes separados, é hora de acrescentar na batedeira o açúcar, a manteiga e os ovos até misturar bem. Acrescente a massa de mandioca aos poucos, alternando com os leites e o café.



Por último, coloque o amendoim e as castanhas trituradas. Unte e polvilhe uma forma de furo. Coloque a massa do bolo. Decore com as castanhas de caju. Leve ao forno pré aquecido a 180°C por aproximadamente 40 a 50 minutos. Retire do forno e espere esfriar para desenformar.

