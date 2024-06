São João de Caruaru 2024: confira a programação deste sábado (22) à segunda (24)

A- A+

O São João de Caruaru, Agreste de Pernambuco, começou no último dia 19 de maio, e segue a todo vapor.

Para a programação deste sábado (22) à segunda-feira (24), no feriado que marca o ciclo junino, a promessa é de grandes atrações, com nomes como Luan Santana, João Gomes, Matuê e Alok.

As atrações vão passar pelos 13 polos da cidade, com destaque para o Pátio do Forró, o Polo Alto do Moura e o Polo Azulão.

Shows do sábado

Neste sábado, os principais nomes vão passar pelo Pátio do Forró. Já a partir das 20h, a dupla sertaneja Matheus e Kauan comandam o início da festa. Depois, às 21h30, Benil sobe ao palco.

A partir das 23h15, o rapper Matuê se apresenta no São João de Caruaru. Vai ser só à 1h da madrugada que Luan Santana, principal atração do dia e referência no meio sertanejo no Brasil, vai performar.

Nos demais polos, outros grandes da música, tanto do Estado, quanto do Brasil, também vão se apresentar. Dentre eles, estão nomes como Silvana Salazar e Isabela Moraes.

Luan Santana é atração confirmada do São João de Caruaru 2024. - Foto: Instagram/Reprodução

Confira a programação dos principais polos do São João de Caruaru para este sábado (22).

Pátio do Forró

Ballet Cia Marcos Mercury

20h - Matheus e Kauan

21h30 - Benil

23h15 - Matuê

1h - Luan Santana

Polo Azulão

19h30 - Isabela Moraes

21h15 - Sombra dos Anjos

23h - Blitz

0h45 - Funky Monks

Polo Alto do Moura

12h - Rennan Cruz

14h - Silvana Salazar

16h - Alex Junior

Atrações do domingo

Neste domingo (23), os maiores nomes também vão passar pelo Pátio do Forró. Logo às 19h30 a banda Magníficos traz o forró para o público.

O grupo será seguido por Matheus Fernandes, às 21h50, e Zé Neto e Cristiano, às 23h. O encerramento fica por conta do cantor Latino, à 1h da madrugada.

Outras atrações também passam pelos outros polos, como Maciel Melo, Sebastian Silva e André Rio.

Zé Neto e Cristiano se apresentam no São João de Caruaru neste domingo (23). - Foto: Reprodução/Instagram

Confira a programação dos principais polos do São João de Caruaru para este domingo (23).

Pátio do Forró

19h30 - Magníficos

21h5 - Matheus Fernandes

23h - Zé Neto e Cristiano

1h - Latino

Polo Azulão

20h - Ballet Cia Marcos Mercury

20h - Cascabulho

22h - André Rio

0h - Banda de Pífanos de Caruaru 100 Anos/ Os Baianos

Polo Alto do Moura

12h - Sebastian Silva

14h - Forró da Brucelose

16h - Maciel Melo

Segunda-feira de São João

Nesta segunda-feira, dia de São João, a festa promete muita diversidade para o público. No Pátio do Forró, Petrúcio Amorim abre os trabalhos, já às 20h.

Após isso, o DJ Alok vai se apresentar, às 22h, para incrementar a música eletrônica aos festejos juninos. Para encerrar, João Gomes, cantor pernambucano referência nacional, sobe ao palco à 1h da madrugada.

Passam ainda pelos polos da cidade uma show especial de Mamonas Assassinas, com a tour “O Legado”, além de Renilda Cardoso.

João Gomes se apresenta nesta segunda (24), no São João de Caruaru. - Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Confira a programação dos principais polos do São João de Caruaru para esta segunda-feira (24)

Pátio do Forró

20h - Petrúcio Amorim

22h - Alok

0h - João Gomes

Polo Azulão

20h - Los Cubanos

22h - Mamonas Assassinas - Tour O Legado

0h - Buchecha

Polo Alto do Moura

12h - Renilda Cardoso

14h - Alysson

16h - Edu e Maraial



Veja também

São João São João do Recife 2024: confira a programação de hoje até a segunda (24)