São João: aprenda a preparar quatro deliciosas receitas típicas para seu arraial

São João que se preze tem que ter comida típica. E para não fazer feio na celebração junina, a editoria Sabores separou quatro receitas gostosas e fáceis de preparar que vão fazer sucesso no seu arrasta pé com familiares e amigos. A seleção de receitas vai desde os pratos tradicionais até novas criações para surpreender e deixar todo mundo com água na boca. Tome nota!

Brigadeiro de pamonha

Brigadeiro de pamonha

(Por Quero)

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 lata de milho verde

1 colher rasa de sobremesa de margarina (ou manteiga)



Modo de preparo

Bata no liquidificador o milho com um pouco de água (apenas o suficiente para conseguir triturar o milho).

Junte numa panela o milho triturado, o leite condensado e a margarina (ou manteiga).

Mexa até dar o ponto de enrolar (que é quando fica soltando da panela). enrole e use açúcar e côco ralado para confeitar.



Quindim de milho

Quindim de milho

(Por Quero)

Ingredientes

1 lata de milho escorrido

4 gemas de ovos

1 xícara de açúcar

¼ xícara de manteiga derretida

½ xícara de leite de coco

½ xícara de fubá

coco ralado para decorar



Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 180°C. Unte forminhas para quindim com manteiga e reserve. No liquidificador, coloque o milho escorrido e as gemas de ouos. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Adicione o açúcar, a manteiga derretida, o leite de coco e o fubá no liquidificador.Continue batendo até que todos os ingredientes estejam bem incorporados.



Despeje a mistura nas forminhas untadas, preenchendo até cerca de 3/4 da capacidade. Leve as forminhas ao forno preaquecido por aproximadamente 30-40 minutos ou até que os quindins estejam dourados e firmes ao toque. Retire do forno e deixe esfriar completamente antes de desenformar. Depois de desenformados, decore os quindins com coco ralado. Sirva gelado!



Sanduíche de pernil

(Por Quero)

Ingredientes

1 quilo de pernil sem osso e sem pele

1 colher rasa de sal

3 dentes de alho

Meia cebola ralada

1 xícara de óleo

Catchup a gosto

Pimenta a gosto

1 limão a gosto

1 xícara de molho de tomate

5 pães de hambúrguer ou francês

Modo de preparo

Tempere o pernil um dia antes com cebola, alho, sal, pimenta e o limão; Deixe na geladeira de um dia para o outro;

No outro dia, asse o pernil em fogo alto por 1 horas e em fogo médio por mais 40 minutos; Deixe esfriar, desfie e em uma panela, junte o óleo com cebola, vinagrete e o pernil até dourar; Adicione molho de tomate QUERO e deixe esquentar;

Depois é só servir em 5 pães de hambúrguer ou francês; Se quiser, acrescente Ketchup QUERO para finalizar.



Curau de milho

(Por Quero)



Ingredientes

2 latas de milho

1 xícara e 1/2 de açúcar

1 litro de leite

Canela a gosto



Modo de preparo

Bata no liquidificador o milho e o leite até ficar homogêneo; Passe o líquido para uma panela, coando com uma peneira;

Adicione o açúcar; Em fogo baixo, deixe o líquido engrossar; Coloque em uma travessa, polvilhe a canela por cima e leve a geladeira; Aguarde esfriar e está pronto para servir;

