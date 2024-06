São João de Caruaru 2024: 150 catadores são beneficiados com duas centrais de triagem de resíduos

A- A+

Por meio do projeto Recicla Solar, promovido pela Solar Coca-Cola, o São João de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, adotou duas centrais de triagem de resíduos, beneficiando 150 catadores de material reciclável da região.

Além da Central de Triagem no Pátio de Eventos, palco principal dos festejos na capital do forró, este ano, a gestão de resíduos ganha reforço, com mais uma central instalada no tradicional Alto do Moura.

Até o momento mais de 56 toneladas foram recolhidas pelas três associações de catadores que estão envolvidas: Associação de Catadores de Resíduos de Caruaru (ACRSC), Instituto do Meio Ambiente de Pernambuco (IMOA) e o Instituto Mãos Amigas (IMA).

O Recicla Solar, que ano passado comprou mais de 40 toneladas de PET e vidro advindos das coletas do São João de Caruaru, reutiliza esse material na produção de novas embalagens.

Para 2024, o projeto, além de apoiar a montagem das centrais de triagem, está beneficiando os catadores com mais de 6 mil litros de bebidas, 300 cestas básicas e mais de mil itens de equipamentos de proteção individual, entre luvas, coletes e bolsas de coleta.

De acordo com o diretor regional da Solar Coca-Cola, Flávio Scalco, o objetivo é ser referência na gestão de resíduos e estamos

“Com o Recicla, contribuímos com o viés da economia circular, aumentando a reciclabilidade dos resíduos gerados pelo evento e apoiando os profissionais da reciclagem com melhores condições de trabalho, renda mais justa e digna, valorizando esses agentes fundamentais para a sustentabilidade”, explicou.

As organizações Verdear Eventos + Sustentáveis, a Secretaria de Meio Ambiente de Caruaru e o Instituto Transforma Caruaru também estão envolvidos com a operacionalidade da iniciativa.

Sustentabilidade

Ao longo do ano, os investimentos da Solar Coca-Cola no Recicla Solar somam R$ 2,6 milhões. A iniciativa fomenta a cadeia de reciclagem por meio de agregadoras, no qual a empresa incentiva a compra do PET e, com esse suporte, paga um preço mais justo pelo material. Dessa maneira, as cooperativas são incentivadas a fazer o recolhimento do PET, dando uma destinação correta à este resíduos.

Até 2025, a companhia tem como objetivo ter 50% de material reciclado compondo as embalagens produzidas pela companhia e, até 2030, dar destinação adequada a 100% das embalagens que são colocadas no mercado mundialmente.

Atualmente, o projeto atinge a coleta de mais de 20 mil toneladas de resíduos PET nos últimos três anos. Em grandes eventos como o São João de Caruaru, mais de 80 toneladas de resíduos foram corretamente destinados com participação do Recicla Solar, além de 37 mil kg de CO2 neutralizados.

