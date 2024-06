A- A+

São João São João do Recife 2024: confira a programação desta quinta-feira (20) Programação segue no polo da avenida Rio Branco, Bairro do Recife, Centro da Cidade, com atrações já a partir das 12h

O São João do Recife segue com o “balancê” para a população nesta quinta-feira (20). A programação segue no polo da avenida Rio Branco, Bairro do Recife, Centro da Cidade, com atrações já a partir das 12h.

Para abrir a festa, o Trio Astral leva muito forró para os transeuntes da Avenida. Um pouco mais tarde, às 18h, vai ser a vez do grupo Pernambucaneando subir ao palco.

Às 19h20, Cila do Coco, principal atração da noite, comanda a festa. O restante da programação fica por conta de André Lins, às 20h40, e Luciano Magno, a partir das 22h.

Um dos destaques do polo da Rio Branco deste ano é, sem dúvidas, a decoração. Além da cidade cenográfica, que remete às tradições do ciclo junino, foi levantada ainda uma grande fogueira, com vista para o Marco Zero.

Próximas atrações no São João do Recife

Vale ressaltar, ainda, que, nesta quinta, o Sítio Trindade não integra a programação mais uma vez. O principal polo do São João do Recife, em Casa Amarela, Zona Norte, volta a receber shows apenas na sexta-feira (21).

Já o 38° Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas foi finalizado na noite dessa quarta-feira (19). A grande campeã foi a Raio de Sol, que levou o prêmio de R$ 19,5 mil para casa.

Com o término da competição, entre sábado (22) e domingo (23), o Sítio Trindade irá receber o 20º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com 12 equipes em busca do título e da premiação de R$ 7,5 mil. As apresentações começam às 16h10 em ambos dias.

Confira, abaixo, a programação do São João do Recife nesta quinta-feira (20):



12h - Trio Astral

18h - Pernambucaneando

19h20 - Cila do Coco

20h40 - André Lins

22h - Luciano Magno



