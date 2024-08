A- A+

Região Metropolitana do Recife Cabo de Santo Agostinho: mulher reage a tentativa de agressão e mata companheiro a pauladas Homem morto por mulher no Cabo tentou atingir companheira com uma enxada após uma briga entre o casal

Uma mulher reagiu a uma tentativa de agressão e matou o companheiro a pauladas no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

O homem, de 44 anos, cujo nome não foi divulgado, tentou atingir a mulher com uma enxada após uma briga entre o casal.



O caso aconteceu em via pública, no Sítio Pedra Alta, no domingo (18).

Assustada, a mulher tentou fugir de casa, mas continuou sendo perseguida pelo companheiro, que estava com o objeto cortante.

Na ocasião, a parte de ferro da enxada caiu no chão e o homem foi pegá-la. A mulher aproveitou o momento para golpear o companheiro com um pedaço de pau.

Ferido, o homem não resistiu e morreu no local. Policiais militares do 18º BPM foram acionados para a ocorrência e constataram o óbito.

"Incursões foram realizadas, mas ninguém foi detido. O efetivo realizou o isolamento do local do crime até a chegada dos órgãos competentes", disse a corporação.



O Instituto de Medicina Legal (IML) esteve no local.

Nessa segunda-feira (19), a mulher se apresentou à delegacia para prestar depoimento e foi liberada.

A Polícia Civil de Pernambuco registrou o homicídio por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul.

"As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do fato", informou a corporação.



