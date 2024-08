A- A+

recife Trecho da Praça de Casa Forte, Zona Norte do Recife, é fechado para obra; veja esquema de trânsito A interdição compreende uma obra que acontece na altura das ruas Edson Álvares e Dona Anunciada de Morais

Um trecho da Praça de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, foi interditado na segunda-feira (26) pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).



O intuito do bloqueio, que deve durar uma semana, é o término de uma obra de drenagem que acontece na altura das ruas Edson Álvares e Dona Anunciada de Morais.

Como de costume para interdições do tipo, é esperado muito trânsito para a via.



Para tentar solucionar isso, a CTTU informou que os condutores que vêm da Avenida 17 de Agosto e desejam seguir para a Estrada do Encanamento deverão desviar pela Estrada das Ubaias. O objetivo é diminuir o fluxo de veículos na área e diminuir os prejuízos para a população.

"Agentes da CTTU estarão no local organizando e orientando o trânsito", completa a CTTU.

Em caso de dúvidas, a população deve acionar o órgão pelo teleatendimento gratuito e 24h no número 0800.081.1078.

