CINEMA "O Contato": documentário terá sessão especial no Recife Vicente Ferraz, diretor do filme, e a produtora Juliana de Carvalho participam de debate após exibição no Cinema da Fundação

O documentário “O Contato”, lançado na última semana, ganha sessão especial nesta quinta-feira (22), às 19h30, no Cinema da Fundação, na sala Museu. A exibição será seguida de debate.

Participam do bate-papo Vicente Ferraz, diretor do filme, e a produtora Juliana de Carvalho. A mediação da conversa será conduzida pelo o indigenista Vincent Carelli.

“O Contato” acompanha o cotidiano de famílias de diferentes etnias indígenas de São Gabriel da Cachoeira, município no Amazonas conhecido por ser uma das regiões com maior diversidade étnica do Brasil.



As história do longa-metragem são conectadas pelo Rio Negro, via pela qual os personagens percorrem cerca de três mil quilômetros para chegarem aos seus destinos. Essas narrativas levantam temáticas sobre o impacto do contato com o homem branco, como a perda da língua, da tradição e identidade, além do extermínio de florestas e povos nativos.

O filme é falado em quatro línguas indígenas: Yanomami, Arapaso, Baniwa e Hupda. Sua première mundial ocorreu durante a mostra competitiva do Festival É Tudo Verdade. A produção é da Bang Filmes.

