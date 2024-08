MOV: festival de cinema universitário ocorre no Recife em setembro

A- A+

O MOV - Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco ocorre de 3 a 7 de setembro, no Teatro do Parque e no Cinema da Fundação, na sala Museu, em Casa Forte.

A programação oferece exibições gratuitas de mostras competitivas nacionais e internacionais, além de sessões especiais com obras produzidas na Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba (EICTV) e filmes de egressos das universidades pernambucanas.

Celebrando dez anos do festival, esta edição marca o retorno do MOV Acampa. O projeto permite que universitários de todo o País se hospedem gratuitamente no Recife para participar do evento e suas atividades formativas.



O evento terá início com um cine concerto inédito da banda Estesia. O coletivo artístico vai apresentar um espetáculo sonoro e visual para acompanhar a projeção do longa-metragem “Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo” (2009), de Marcelo Gomes e Karim Aïnouz.

A curadoria do festival é assinada por Douglas Henrique, Pedro Ferreira, Cesar Castanha, Rita Vênus, Mayara Santana, Bia Pankararu e Jorge Filho. As mostras competitivas trazem seleções que exploram desde temas sociais urgentes e subjetivos a obras que lidam com mecanismos do suspense e do horror.

A lista completa com os filmes selecionados para o festival, assim como os seus horários, serão divulgados no site do evento.

Outro destaque do MOV é uma sessão especial do longa-metragem “Us and the Night” (2023), da cineasta Audrey Lam, de Hong Kong . A produção acompanha a rotina de encontros e desencontros entre dois viajantes que se entrecruzam na biblioteca de uma universidade.

Com o MOV Esquenta, será realizada uma série de exibições e debates na semana anterior ao festival. No dia 28 de agosto, o Cinema da UFPE recebe a sessão de Clássicos Universitários, além de uma sessão especial com obras produzidas na EICTV (Cuba).



Já no dia 29, as sessões com filmes pernambucanos ocupam o Bar Super 8, com projeções e debates ao ar livre na rua Mamede Simões, na área central do Recife.

Além das exibições, o festival traz uma programação de oficinas com nomes como Edu Araujo, Nash Laila e Germana Glasner. O MOV LAB oferecerá consultoria gratuita em roteiro, produção e pitching de projetos de curtas-metragens.

