CINEMA MOV - Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco abre inscrições Com exibições presenciais e online, a sexta edição do festival ocorre de 2 a 7 de setembro

O MOV - Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco está com inscrições abertas. Os realizadores têm até o dia 26 de junho para submeter seus filmes à sexta edição do festival, através do seu site oficial.

Celebrando dez anos de existência, o MOV será realizado de 2 a 7 de setembro, no Recife, com exibições presenciais e online. Na programação, estão previstas mostras nacionais e internacionais, além de oficinas e atividades itinerantes.

Para montar a grade, o festival recebe curtas-metragens realizados por universitários ao redor do Brasil e do mundo. Os filmes precisam ter, no máximo, 25 minutos de duração e terem sido finalizados a partir de junho de 2022.

As produções selecionadas para o festival serão reveladas em agosto. No encerramento, o festival terá uma sessão ao ar livre, na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com os filmes premiados.



