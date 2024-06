A- A+

Música Festival No Ar Coquetel Molotov anuncia primeiras atrações da sua 21ª edição; confira O primeiro lote de ingressos do Coquetel Molotov já estão à venda na plataforma Shotgun

Com bastante antecedência, o No Ar Coquetel Molotov anunciou as primeiras atrações da grade da sua 21ª edição, que será realizada no dia 7 de dezembro, no Campus da UFPE, com patrocínio da Natura. O DJ Ramon Sucesso, a cantora paraense Jaloo e a sueca Ionnalee estão confirmados na programação do evento.



As duas artistas chegam na cidade para se juntar a um lineup que celebrará a música e a cultura independente. Os ingressos do primeiro lote já estão à venda na plataforma Shotgun.



Sustentabilidade

O No Ar é um evento certificado com o Selo Carbono Zero de compensação ambiental restaurando o plantio de árvores nativas. Nesta edição, o festival ainda vai adotar um protocolo de Lixo Zero, "mostrando que não apenas é possível reduzir significativamente a quantidade de resíduos gerados em eventos, mas também criar uma cultura de sustentabilidade e conscientização entre os participantes e o público", explica a produção.

Atrações

A cantora Jaloo se vê como um ser mutante. Surgiu andrógina, adotou cabelos mais longos, assumiu a cabeça raspada e não para por aí. As mudanças poderiam ser apenas estéticas, mas nenhum movimento é solitário. “Tudo faz parte de um ciclo, de um momento e também do meu processo criativo. Vivo em constante movimento”, comenta a artista.

Após os discos “#1”, de 2015, trabalho que aborda o nascimento e a infância da artista e a retrata como pessoa andrógina; e “ft. (pt. 1)”, que representa o amadurecimento e exalta a masculinidade de Jaloo; o novo álbum “MAU" é uma grande celebração ao feminino e coloca no centro temas como o prazer, a liberdade e o risco.

Lançado no final de 2023, “MAU” – é pautado pela subversão da artista - se reinventando esteticamente e sonoramente - desta vez tocando em temáticas mais maduras e explorando novos limites na produção musical. Jaloo volta à cena com um trabalho 100% autoral, após um hiato de quatro anos com referências que vão desde o phonk, um ritmo importado da Rússia, até hyperpop, ska e calypso.

Pop sueco - Idealizadora do projeto iamamiwhoami, a cantora sueca ionnalee cativou o público em todo o mundo com sua mistura única de música pop eletrônica e sua impressionante estética visual. ionnalee ganhou destaque com sua carreira solo em 2017, ao lançar o álbum "Everyone Afraid to be Forgotten".

Com vocais poderosos, letras introspectivas e produção sofisticada, a cantora faz com que sua música se relacionasse com o público em um profundo nível emocional. Seu primeiro álbum solo se define como uma fusão de batidas eletrônicas, melodias etéreas e elementos experimentais, criando um cenário sonoro e visual que é tão cativante quanto imersivo.

Neste ano, ionnalee apresenta seu novo trabalho, o disco duplo "Close Your Eyes / Blund". "Este é um álbum sobre como sonhar em tempos sombrios e como ser alguém como eu, uma artista que se alimenta dessa habilidade para viver", confidencia a artista. A forma como ionnalee encontra a música, depois de trabalhar como artista durante 20 anos, ainda é um elemento central em sua vida. Além de vir ao Recife para show no festival, a cantora se apresenta também em São Paulo, no dia 04 de dezembro, no Cine Joia.

Funk - Ramon Alves da Silva, DJ e Produtor, nasceu em Belford Roxo e foi criado na Baixada Fluminense. Em 2018, ele embarcou em uma jornada no YouTube com videos de milhares visualizações em pouco tempo. E aos 21 anos lança “Sexta dos Crias”, um trabalho que ganhou reconhecimento significativo, principalmente com o lançamento do seu vinil na Europa. O disco de Ramon Sucesso causou grande impacto em todo o mundo com elogios vindos até de críticos da Pitchfork.

Considerado o Rei do Beat Bolha, Ramon Sucesso impressiona o público com suas mixagens, deixando uma marca indelével na história do funk, simbolizando riqueza e singularidade. O sucesso de críticas o levou à sua primeira turnê pela Europa, com datas marcadas no Boiler Room do Primavera Sound em Barcelona, e em outros palcos renomados do velho continente.

Histórico do Festival

Desde sua primeira edição em 2004, o festival No Ar Coquetel Molotov se tornou referência por sua diversidade, mesclando numa mesma noite artistas consagrados da MPB com novos nomes do Hip-Hop, da Música Eletrônica, do Bregafunk, do Rock e da Música Experimental.

Com 20 anos de vida, o Coquetel Molotov ainda se caracteriza por ser um festival que foi pioneiro em trabalhar pela igualdade de gênero em sua programação com a iniciativa Keychange, ao mesmo tempo em que veio sendo cada vez mais acessível e inclusivo para trazer PCDs e Pessoas Trans. Este trabalho lhe valeu o reconhecimento da OAB - PE em conceder o Selo de Empresa que Valoriza a Diversidade.



SERVIÇO:

Festival No Ar Coquetel Molotov - 21ª Edição

Data: Sábado - 07 de dezembro de 2024 - A partir das 15h

Local: Campus da UFPE - Cidade Universitária - Recife/PE

Primeiros shows confirmados: Jaloo (PA), ionnalee (Suécia) e DJ Ramon Sucesso (RJ)

Patrocínio: Natura

Festival Associado: Abrafin, WME e Keychange

Realização: Coda Produções

Ingressos à venda: Shotgun - https://shotgun.live/pt-br/festivals/festival-no-ar-coquetel-molotov-2024

Mais informações no site do Festival e no perfil do Instagram @noarcm

