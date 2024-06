A- A+

FIG 2024 FIG 2024: Prefeitura de Garanhuns anuncia programação completa do festival De 11 a 28 de julho, o FIG 2024 irá ocupar diversos polos no município agrestino

O FIG 2024 - Festival de Inverno de Garanhuns, um dos maiores festivais de cultura do País, teve sua programação completa anunciada nesta segunda (10), pela prefeitura de Garanhuns. O evento acontecerá de 11 a 28 de julho, no município do Agreste pernambucano.

Pela primeira vez, o Festival de Inverno de Garanhuns será realizado unicamente pela prefeitura de Garanhuns. O FIG 2024 terá investimento total de aproximadamente R$ 19 milhões, com recursos do Município, repasses do Governo de Pernambuco (R$ 3 milhões) e do Governo Federal, via Ministério do Turismo (R$ 1 milhão), e emendas parlamentares.





Atrações

Entre artistas locais e nacionais, distribuídos em 21 polos, são destaques da programação do FIG 2024: Paralamas, Péricles, Jota Quest, Zelia Duncan, Anavitória, Pitty, Ritchie, Almério, Martins, Joanna, José Augusto, Samuel Rosa, Raphaela Santos, Edson Gomes, Art Popular, Maria Gadu, Marcelo Falcão, Barão Vermelho, Ana Carolina, Mundo Livre S.A., Eddie, entre outros.

Assim como em suas edições anteriores, o evento contemplará as diversas linguagens artísticas: dança, música, teatro, literatura, circo, fotografia, artes plásticas e cinema. As atrações serão distribuídas nos seguintes polos:

- Palco Mestre Dominguinhos

- Palco Pop/Forró

- Palco da Cultura Popular

- Palco Instrumental

- Espaço da Palavra (Parque Luiz Carlos de Oliveira)

- Virtuosi na Serra (Catedral de Santo Antônio)

- Palco Estação (Centro Cultural)

- Espaço do Artesanato (Parque Euclides Dourado)

- Polo de Artes Visuais (Casa Galeria Galpão)

- Polo de Fotografia (Casa Galeria Galpão)

- Polo de Gastronomia

- Casa dos Saberes (Aesga)

- Circo (Euclides)

- Teatro adulto (SESC)

- Teatro Alternativo (SESC)

- Teatro Infantil SESC

O FIG 2024 terá como homenageados o ex-governador Eduardo Campos – completam-se, neste 2024, 10 anos do seu falecimento – e o eterno “Rei do Brega” Reginaldo Rossi – que faria 80 anos em 2024.

A identidade visual foi concebida pela artista e ilustradora recifense Bella Galvão.

Novidades

Neste FIG 2024, o principal polo do festival, Palco Mestre Dominguinhos não funcionará todos os dias. Nos dias 15, 22 (segundas-feiras), 16 e 23 (terças-feiras) o polo não terá programação.

O polo literário, antes chamado Praça da Palavra, muda de nome e local: o agora Espaço da Palavra sai da Praça Souto Filho e acontecerá no Parque Luiz Carlos de Oliveira.

O polo de música instrumental se chamará Palco Instrumental Paulo Rafael, em homenagem ao guitarrista caruaruense, falecido em 2021, que integrou a banda Ave Sangria e foi músico de Alceu Valença por quatro décadas.

Veja também

SURPRESA Will Smith assiste ''Bad Boys'' nos cinemas e surpreende fãs; veja vídeo