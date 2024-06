A- A+

Música Turá: Joelma é anunciada como atração surpresa do festival, que estreia no Recife em agosto Celebrando 30 de carreira, a artista paraense se une à programação de shows do festival, que acontecerá em agosto, com nomes como Lulu Santos, Nação Zumbi, Jota Quest, Nando Reis, Baco Exu do Blues, Marina Sena, entre outros

O Festival Turá acabou com o mistério sobre a sua atração surpresa: a cantora Joelma, a ‘rainha do calypso’ se apresentará no evento, que estreia no Recife no dia 24 de agosto.



Famosa por liderar a banda Calypso, da qual fez parte entre 1999 e 2015, a artista vem apresentando pelo país seu elogiado show, onde canta, dança e celebra seus 30 anos de carreira da melhor forma. Apoteótica, a performance traz desde os maiores sucessos até as canções mais atuais, com muita troca de figurinos, balé e banda completa.

Turá: mais uma parada da turnê de Joelma

A turnê ‘Isso é Calypso’ teve estreia em abril de 2023, em SP, com ingressos esgotados. Em maio Joelma gravou DVD na Amazônia para um público de mais de 25 mil pessoas em Manaus. Até o momento, a performance já passou por mais de 100 cidades brasileiras, sendo vista por mais de 4 milhões de pessoas.



Com programação 100% nacional, o TURÁ Recife será realizado no final de semana dos dias 24 e 25/08, na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco.



No sábado o público poderá assistir, além de Joelma, aos shows de Nação Zumbi apresenta Manguefonia, Lenine e Suzano: 30 anos de ‘Olho de Peixe’, Baco Exu do Blues e Maria Rita. Já no domingo, o público poderá assistir às apresentações de Lulu Santos, Jota Quest, Nando Reis convida Joyce Alane, Lagum e Marina Sena. Realizado pela Festacheia, o evento é apresentado pelo Banco do Brasil.



Veja a programação completa:



SERVIÇO

Turá Recife

Datas: 24 e 25 de agosto de 2024

Local: Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda - PE, 53110-680

Ingressos: a partir de R$ 140 (para os dois dias)

Classificação etária: De 10 a 14 anos acompanhado dos responsáveis legais. A partir de 15 anos desacompanhado. Vedada a entrada de menores de 10 anos.

Bilheterias Oficiais (sem taxas): Shopping RioMar - Avenida República do Líbano, 251 - Pina - Recife - PE CEP: 51110-160. Horário de funcionamento: Segunda a Sábado: 09h às 22h|Domingos e feriados: 12h às 21h.

Shopping Recife - R. Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem, Recife - PE, 51020-900. Horário de funcionamento: Segunda a Sábado: 09h às 22h | Domingos e feriados: 12h às 21h.



