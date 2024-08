A- A+

Cultura popular Festival Lula Calixto celebra a cultura popular em Arcoverde, a partir de sexta (16) 14ª edição do evento homenageia Maria de Lourdes (74 anos de idade), matriarca do Coco Raízes de Arcoverde; programação gratuita reúne mais de 40 atrações

O Festival Lula Calixto celebra em Arcoverde a sua 14ª edição, mantendo a tradição de três dias seguidos de festividade no Alto do Cruzeiro. Com mais de 40 atrações na programação em dois palcos. As apresentações culturais e os shows acontecem a partir desta sexta-feira (16) até o próximo domingo (18)



Com palcos montados na Sede (no Alto do Cruzeiro) e Dos Mestres (palhoção em frente à casa do mestre Assis Calixto, Patrimônio Vivo de Pernambuco, o festival ocorre tradicionalmente no município de Arcoverde, o Portal do Sertão, para reverenciar o legado de Lula Calixto (em memória - 1942-1999).



Todas as atividades do evento são gratuitas e na rua. Confira a programação completa abaixo da matéria e outros detalhes no perfil oficial do festival no Instagram @festivalulacalixto.

Homenageada

Em 2024, o 14º Festival Lula Calixto homenageia Maria de Lourdes (74 anos de idade - 18/06/1950), a matriarca da família Calixto, atualmente memória viva. Ela é uma mulher afroindígena nascida na cidade de Custódia, Sertão de Pernambuco.



Radicada em Arcoverde, Maria de Lourdes realizou celebrações na cultura popular, cantando, sambando e tocando coco de raiz durante dez anos, juntamente com Lula Calixto. Por uma década, ela deu ritmo ao samba de coco com o triângulo, instrumento percussivo.

“A cidade de Arcoverde, por meio do festival, propaga o fundador do Samba de Coco Raízes de Arcoverde, Lula Calixto (em memória), além de homenagear a matriarca do Coco Raízes, dona Maria de Lourdes, que está viva, e de evidenciar a cultura popular e suas raízes afroindígenas”, destaca a produtora Bia Leite.

Sobre o evento

Com expressões artísticas e culturais de diversas localidades de Pernambuco, o Festival Lula Calixto traz para a sua programação, além de shows e apresentações culturais, atividades para crianças (recreação infantil), recitais, desfiles, encontros de maracatus, cortejos, grupos folclóricos e oficinas.



Entre as expressões artísticas e culturais estão afoxé, boi, coco, desfile de moda, forró, maracatu, pop, reggae, reisado, rock, samba e quadrilha junina. O Lula Calixto também celebra o 28º aniversário do Coco Raízes de Arcoverde.

A maioria das atrações é local, de Arcoverde. As cidades pernambucanas que integram a grade, sendo a maior parte do interior do estado, são Afogados da Ingazeira (Sertão), Buíque (Agreste), Custódia (Sertão), Garanhuns (Agreste), Olinda (Região Metropolitana do Recife), Pesqueira (Agreste) e Recife (Capital).



Ao todo, oito municípios de Pernambuco são contemplados, além da presença de um estado do Nordeste, Paraíba (João Pessoa/PB - capital paraibana), e um do Sul, Rio Grande do Sul (Gramado/RS).

“O Festival Lula Calixto é conhecido também por possibilitar o diálogo entre a cultura do interior e a da capital pernambucana, sendo considerado uma das maiores celebrações artístico-culturais da região, com toda a participação e fortalecimento do comércio e de profissionais local”, ressalta o mestre Assis Calixto, que recentemente, no mês de julho de 2024, completou cinco anos como Patrimônio Vivo de Pernambuco (desde 2019).

O festival é realizado de maneira independente, com ajuda de custos como transporte e alimentação e a colaboração de profissionais da própria cidade e de municípios interioranos vizinhos.



Para este ano, o Lula Calixto leva o incentivo da Lei Paulo Gustavo (LPG - Ministério da Cultura - Governo Federal), da Secretaria de Cultura e do Governo de Pernambuco e o apoio da Prefeitura Municipal de Arcoverde.



Para além de reverenciar a memória de Lula Calixto, o festival tem o objetivo de fortalecer tradicionalmente o comércio local.

“A celebração do legado de Lula Calixto proporciona um encontro multicultural, no Portal do Sertão, entre expressões artísticas e grupos culturais de diferentes regiões. A festividade na rua durante três dias seguidos mantém a tradição de estimular e alimentar a resistência para a identidade local e regional, propagando a cultura popular de raiz”, comenta o mestre Damião Calixto.

Shows

O Coco Raízes de Arcoverde faz três shows durante o festival. Em cada, traz uma participação: Emerson Calado (percussionista arcoverdense do Cordel do Fogo Encantado), Grupo de Dança Flamenca Nuances - João Pessoa/PB e Laíz de Oyá, compositora, cantora, atriz, dançarina e performer, respectivamente.

Entre as atrações de “luxo” da Região Metropolitana do Recife estão Maciel Salú (Recife), Capim Santo (Olinda), Lia Morais (Recife), Maracatu Porto Rico (Recife) e Coco de Mulheres (Recife). Maciel Salú apresenta seu show “Baile de Rabeca”.

Programação completa:



PALCO SEDE

Quinta-feira (15/08)

18h - Aula espetáculo Comum.Sem Terra (Arcoverde) - com o grupo Coco Raízes de Arcoverde @cocoraizesdearcoverde

Sexta-feira (16/08)

18h - Desfile do Ateliê Pedaço de Pano (Arcoverde) - com a coleção do Coco Raízes de Arcoverde @atelie_pedacodepano

19h - Coco Raízes de Arcoverde (participação do percussionista arcoverdense Emerson Calado, do Cordel do Fogo Encantado) @emerson_calado

20h - Quadrilha Rainha Sertaneja (Arcoverde) @quadrilha_rainhasertaneja

21h - Afoxé Omô Nilê Ogunjá (Recife) @afoxeomonile

22h - Batuque do Sertão (Arcoverde) @maracatu_batuque_do_sertao - cortejo

23h - George Silva (Arcoverde) @georgepoeta

Sábado (17/08)

18h - Kleber Araújo (Arcoverde) @kleberaraujo.cantor

19h - Maracatu Porto Rico (Recife) @nacaoportoricoficial e Maracatu Raízes do Sertão (Arcoverde) @maracaturaizesdo - cortejo

19h30 - Boi Diamante (Arcoverde) @boidiamante.oficial

20h - SERumSOL (Gramado/RS) @serumsol

21h - Coco Raízes de Arcoverde (participação do Grupo de Dança Flamenca Nuances - João Pessoa/PB) @nuancesflamencas

22h - Coco Negros e Negras do Leitão da Carapuça (Afogados da Ingazeira/PE) @coco.deroda

23h - O Mago RM (Arcoverde) @omagormoficial

0h - Lia Morais (Recife) @liamoraiscantora

1h - Maciel Salú (Recife) @macielsalu

Domingo (18/08)

16h - Laranjão (Arcoverde) @silvio.renato.laranjao

17h - Capim Santo (Olinda) @capimsantooficial

18h - Banda de Pífano Folclore Verde do Castainho (Garanhuns/PE) @bandafolcloreverdecastainho

19h - Baque Mulher (Arcoverde) @baque.mulherarcoverde

20h - Abê Adu Lofé (Recife) @abeadulofeoficial

21h - Coco Raízes de Arcoverde (participação de Laíz de Oyá) @laizdeoya

22h - Cadillac Tangerina (Arcoverde) @cadillactangerina

23h - Cabeça de Alho/Wilson Pessoa (Arcoverde) @willsonpessoa

0h - Sílvia Regina (Arcoverde) @silviaregina.oficial

PALCO DOS MESTRES

Sexta-feira (16/08)

15h - Momento Lulinha Calixto (recreação infantil com o mestre Assis Calixto / participação do Riso da Terra (Arcoverde) @risodaterra + Coco Erêmin @cocoeremin

(Arcoverde))

16h30 - Sertão Maracatu (Arcoverde) @sertaomaracatu

17h - Banda de Pífano Santa Luzia (Arcoverde) @pifanosantaluzia_ofc

18h - Coco Trupé de Arcoverde @cocotrupe

19h - Coco Mundo Novo (Buíque) @mundonovoquilombo

20h - Coco de Mulheres (Recife) @cocodemulheres

Sábado (17/08)

15h - Samba de Coco Toypé do Ororubá (Pesqueira) @sambadecocotoype

16h - Leandro Vaz (Arcoverde) @leandrovazviola

17h - Coco Pisada Segura (Arcoverde) @coco_pisada_segura

17h30 - Bloco Obirin (Recife) @blocoobirin - cortejo

18h - Motumbaxé (Arcoverde) @motumbaxe_oficial

19h - Samba de Coco Irmãs Lopes (Arcoverde) @cocoirmaslopes

20h - Samba de Coco Cachoeira da Onça (Custódia) @sambadecococachoeiradaonca

Domingo (18/08)

15h - Mistura de Raça (Arcoverde) @mestredamiao__calixto

16h - Roda 4 (Arcoverde)

17h - RNB (Recife)

18h - Pagoboys (Pesqueira) @pagoboys_pe

19h - Coco D’ Malandro (Arcoverde) @coco_d_malandro

20h - Coco Fulô do Barro (Arcoverde) @cocofulodobarro

