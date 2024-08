A- A+

PARABÉNS! Chimpanzé Sena, morador mais antigo do zoológico do Recife, completa 67 anos Primata é da espécie Pan troglodytes e chegou ao zoológico aos 15 anos, após ser resgatado de um circo

Morador mais antigo do Parque Estadual Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife, Sena completou 67 anos. Ele também é o chimpanzé mais velho do Brasil.

Sena fez aniversário no último domingo (18) e, para comemorar a data, o parque montou uma programação especial no fim de semana com várias atividades de conservação, conhecimento e diversão.

Na segunda-feira (19), o Parque Dois Irmãos publicou um vídeo mostrando um mimo que Sena ganhou: um bolo em formato de coração com frutas como manga e uva. As imagens também mostram ele saboreando o presente.

O primata é da espécie Pan troglodytes e chegou ao zoológico aos 15 anos, após ser resgatado de um circo.

Serviço — Parque Dois Irmãos

Funcionamento: de terça a domingo.

Horário: das 9h às 17h, com venda de ingressos até às 16h.

Ingressos: Entrada inteira – R$ 5 | Meia-entrada: R$ 2,50. O acesso é gratuito para crianças com até 5 (cinco) anos de idade.

